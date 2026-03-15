NBA: Eduardo Nájera afirma que Karim López “va a ser mejor” que Jaime Jáquez Jr

El exjugador mexicano de la NBA destacó las buenas actuaciones y cualidades de ‘Triple J’, pero asegura que Karim es más dotado

Para Eduardo Nájera, leyenda del basquetbol mexicano que jugó varios años en la NBA, su compatriota, el joven Karim López, tiene mejores condiciones en cuanto a juego que Jaime Jáquez Jr., jugador del Miami Heat.

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Lalo destacó el gran nivel en el que ‘Triple J’ está jugando con Miami Heat, incluso desea que pueda hacerse acreedor al premio de ‘Mejor Sexto Hombre de la temporada’, pero aseguró que su camino rumbo a la NBA fue mucho más fácil del que pudiera tener cualquier otro jugador nacido en México, y que hoy por hoy es momento de apoyar a Karim López, quien será la próxima figura representativa de México en la NBA.

“Lo de Jaime (Jáquez Jr.) fue totalmente diferente a nosotros. Él creció en California, tuvo la oportunidad de ir a una de las mejores escuelas en UCLA. Tuvo una excelente carrera; entonces para él es un poco más fácil que para nosotros porque tienes que sacrificarte para dejar el país”, declaró Nájera Pérez.

“Creo que tuvo un excelente primer año, en el segundo como que dio el bajón y este año está mucho mejor, pero lo más importante es que está ganando partidos y espero que gane el ‘Mejor Sexto Hombre’. Ahora… realmente no es nacido en México. Karim López viene y creo que va a ser mejor que Jaime Jáquez”, remató.

El problema de la selección mexicana “es que estamos dispersos por todo el mundo”

Nájera también se refirió a las posibilidades de la Selección Mexicana de basquetbol de asistir al Mundial de FIBA de 2027, y dijo que hay muchas posibilidades porque hay talento, pero el problema es que no hay mucho tiempo para practicar porque los jugadores están “dispersos por todo el mundo”.

“En la selección nacional tenemos el talento. El problema es que estamos dispersos por todo el mundo. Tienes a Karim López jugando en Australia, tienes a otros jugadores jugando no solamente en México, sino en Puerto Rico y España; entonces lo que pasa es que no tenemos el tiempo necesario para practicar. Creo que ahí es una desconexión”, opinó el ahora embajador de los Dallas Mavericks.

Hay que cuidar a Karim López

Destacó la labor que ha hecho el entrenador nacional Omar Quintero, pues afirma que de su mano el nivel del basquetbol a nivel selección ha crecido, y espera que Karim López pueda ayudar al objetivo de clasificar al Mundial.

“Omar Quintero ha hecho un excelente trabajo en darle seguimiento todos los veranos, es la razón por la que tenemos mejor nivel de basquetbol. Es importante que Karim López esté al 100, tiene el draft de la NBA, entonces es importante tenerlo, pero al igual tenemos que protegerlo porque va a ser el que nos va a representar en la NBA y a nivel internacional”, afirmó.

Y agregó: “Al final creo que tenemos suficiente talento para poder llegar al Mundial y esperemos que sea así”.

Le gustó más la manera en que Kobe Bryant logró sus 81 puntos

Lalo no pudo dejar pasar la oportunidad para opinar sobre la reciente marca de puntos (83) que logró Bam Adebayo del Miami Heat, y que superó los 81 que alguna vez consiguiera Kobe Bryant.

“Muy interesante (lo de Adebayo), la verdad, increíble. A mí me gustó más el de Kobe Bryant porque ese partido estaba más pegado; Kobe Bryant no estaba tratando de romper el récord o de anotar tantos puntos, él estaba concentrado en ganar ese partido contra Toronto en aquel entonces cuando yo estaba activo. De hecho, me tocó jugar contra Toronto al día siguiente, estaban decepcionados”, recordó.

“Adebayo se concentró en el récord, lo cual está bien. Por ahí hubo unas quejas de Washington con el entrenador de Miami porque lo dejó dentro del partido cuando ya lo tenían ganado, estaban un poco molestos, pero si tienes la oportunidad de romper límites y crear historia, lo tienes que hacer. Es algo buenísimo para la liga y para el basquetbol en general”, concluyó.