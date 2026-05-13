NBA House regresa a la Ciudad de México para las Finales 2026: fechas, horarios y boletos

La NBA House llegará a la CDMX durante las Finales de 2026 con experiencias, watch parties y actividades interactivas en Aztlán

La NBA House volverá a la Ciudad de México durante las Finales de 2026, esta vez en una sede inédita. La experiencia gratuita e inmersiva que entremezcla básquetbol con entretenimiento se llevará a cabo del miércoles 3 al lunes 8 de junio en Aztlán Feria de Chapultepec, uno de los destinos culturales y recreativos más emblemáticos de la capital.

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NBA House Mexico 2026 ofrecerá watch parties en vivo de los Juegos 1 al 3 de las Finales, además de zonas interactivas para fans de todas las edades, actividades oficiales de entretenimiento encabezadas por el equipo de baile de los Indiana Pacers, The Pacemates, y la mascota Boomer, así como encuentros con exjugadores de la liga.

“NBA House se ha convertido en una de las formas más relevantes de conectar con los fans más allá de la experiencia en vivo de los partidos”, señaló Raúl Zárraga, responsable de Operaciones de NBA Latinoamérica y Canadá.

“Regresar a la Ciudad de México durante las Finales —y por primera vez a Aztlán— permitirá que nuestros apasionados fans celebren la convergencia entre el básquetbol y el entretenimiento en el momento más emocionante de nuestra temporada”, abundó.

Los interesados en el evento, pueden registrarse gratuitamente en NBAHouse.com.mx para conocer la vía correcta para adquirir boletos. Esta será la tercera edición de NBA House en México, mientras que la liga también ha realizado este evento en países como Alemania, Brasil, Canadá, China, Francia, Japón y Reino Unido, y este año sumará sedes en Australia, Brasil, Canadá e India.