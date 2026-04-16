NBA impone severa multa a Lamelo Ball por jugada donde Bam Adebayo se lesionó; se salva de una suspensión

El guardia de los Charlotte Hornets deberá pagar 35 mil dólares por la polémica acción con Adebayo, y 25 mil más por proferir palabras altisonantes al final del partido

Luego de la polémica acción donde LaMelo Ball provocó una dura caída “de sentón” a la estrella del Miami Heat, Bam Adebayo, la cual le provocó una lesión en la espalda baja y además lo dejó fuera de combate del partido de Play-In, la NBA investigó la situación y le impuso una severa multa al guardia de los Hornets, pero sin suspenderlo para el próximo partido.

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De acuerdo con la investigación de la liga, se determinó que lo hecho por Ball fue una falta flagrante tipo 2 por realizar un contacto innecesario e imprudente, por lo que se le impuso una multa de 35 mil dólares.

Pero además está obligado a pagar 25 mil dólares más por usar palabras altisonantes durante la entrevista posterior al partido que su equipo ganó y lo mantiene con esperanzas de acceder a playoffs. En total pagará 60 mil dólares.

Con más de 10 minutos de juego por disputarse en el segundo periodo, Adebayo y su compañero Simone Fontecchio evitaron una canasta de LaMelo Ball de Hornets y este cayó al suelo chocando con “Bam Bam”.

Ya abajo, el jugador de Charlotte golpeó con su mano izquierda el pie de apoyo del centro del Miami Heat, lo que provocó una fuerte caída que le causó la lesión. Tras ser revisado por el cuerpo médico, se decidió que no podía regresar al partido.

Tras la culminación del juego, LaMelo Ball fue duramente criticado por el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, y por usuarios en redes sociales.

“No me parece gracioso. No me parece divertido. Me parece una jugada estúpida. Es una jugada peligrosa… No creo que eso tenga cabida en el juego, hacer tropezar a los jugadores”, declaró el entrenador.