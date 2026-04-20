NBA: Jaime Jáquez Jr., nominado al premio ’Mejor Sexto Hombre’ de la Temporada 2025-26

El jugador de raíces mexicanas se disputará el galardón con Tim Hardaway jr. de Denver Nuggets y Keldon Johnson de San Antonio Spurs

Pese a que él y su equipo, el Miami Heat, fueron eliminados en el Play-In y quedaron fuera de los Playoffs de la NBA, la gran temporada del jugador de raíces mexicanas Jaime Jáquez Jr. podría ser reconocida con uno de los premios de la Temporada 2025-26 de la NBA.

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Jáquez Jr. fue anunciado como uno de los tres finalistas al premio de Mejor Sexto Hombre del Año (6MOY), el cual disputa junto a Tim Hardaway Jr. de los Denver Nuggets y Keldon Johnson de los San Antonio Spurs.

El galardón al Mejor Sexto Hombre se entrega desde la temporada 1982-83 al jugador más destacado que participa principalmente como suplente, y actualmente es otorgado con el Trofeo John Havlicek.

Jáquez firmó la mejor campaña de su carrera en su tercera temporada en la NBA, consolidándose como pieza clave en el sistema del entrenador Erik Spoelstra. Registró promedios de 15.4 puntos, 5 rebotes, 4.7 asistencias y 0.7 robos por partido.

El jugador declaró que deja la decisión en manos de los votantes y agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico por el respaldo durante la temporada.

En cuanto a sus rivales, Tim Hardaway Jr. promedió 13.5 puntos, mientras que Keldon Johnson registró 13.2 puntos y 5.4 rebotes por juego saliendo desde la banca.

De ganar el premio, Jáquez Jr. se convertiría en el segundo jugador del Miami Heat en obtenerlo, después de Tyler Herro en la temporada 2021-22.

La NBA también dio a conocer a los finalistas de otros premios importantes, entre ellos:

Jugador Más Valioso (MVP) : Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama

: Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Victor Wembanyama Defensivo del Año : Chet Holmgren, Ausar Thompson, Victor Wembanyama

: Chet Holmgren, Ausar Thompson, Victor Wembanyama Novato del Año : VJ Edgecombe, Cooper Flagg, Kon Knueppel

: VJ Edgecombe, Cooper Flagg, Kon Knueppel Entrenador del Año : JB Bickerstaff, Mitch Johnson, Joe Mazzulla

: JB Bickerstaff, Mitch Johnson, Joe Mazzulla Jugador que más mejoró: Nickeil Alexander-Walker, Deni Avdija, Jalen Duren

Los ganadores serán anunciados en los próximos días.