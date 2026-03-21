Necaxa goleó a Tijuana y cortó racha de cinco partidos sin ganar

Los Rayos bajaron de posición a los Xolos en la tabla general y llegaron a 13 puntos

Necaxa por fin pudo volver a la victoria, luego de cinco juegos al hilo. Los Rayos golearon 3-0 a Tijuana en el Estadio Victoria, en el inicio de la Jornada 12 del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR: No habrá Bichomanía: Cristiano Ronaldo no viene a México

En duelo disputado en el Estadio Victoria, la escuadra de Martín Varini le pasó por encima al de Sebastián Abreu, para alcanzar las 13 unidades, por ahora en la décima posición, además de bajar a Xolos al lugar 11 con 12 puntos.

Era muy necesario para la escuadra rojiblanca volver al triunfo, tanto por un tema de puntos como para tomar confianza rumbo a la recta final de la fase regular.

Y si bien está lejos de la zona de Liguilla, si el conjunto de Aguascalientes logra mantener este nivel, podría pelear por el octavo lugar.

Fue un juego completamente de un solo lado y ese fue de la escuadra local. Era urgente para los Rayos sumar de a tres, porque las unidades disponibles son cada vez menos.

En teoría, el juego debió ser más equilibrado, pero en la cancha fueron borrados los visitantes, lo cual debe preocupar al equipo de Tijuana de cara a lo que resta del torneo.

Por su parte, Tijuana ha tenido un muy mal torneo. Aunque venía de golear a León, quedó claro que no es parámetro en este certamen.

El “Loco” Abreu no ha podido suplir la baja de Gilberto Mora. Sin la joya juvenil, el equipo ha bajado mucho en calidad y nivel.

¡UN REMATE IMPRESIONANTE!😮‍💨



Tomás Badaloni dio un cabezazo increíble y certero para dejar sin ninguna chance a Toño Rodríguez y anota el tercero de la noche👏⚽️



⚡3️⃣-0️⃣🐕 pic.twitter.com/Wquin9iLGe — Claro Sports (@ClaroSports) March 21, 2026

En 12 fechas del Clausura 2026, Xolos solo ha ganado dos partidos, empatado seis y perdido cuatro, mostrando un rendimiento irregular.

Si los fronterizos quieren pelear algo, deben mejorar en las próximas jornadas o se despedirán de la Fiesta Grande.

Necaxa comenzó a construir su triunfo al minuto 35, con gol de Javier Ruiz, atento a un rebote en el travesaño.

El propio Ruiz aumentó la ventaja en el segundo tiempo con una gran jugada individual y un riflazo pegado al poste.

El tercer tanto llegó al 75’ por medio de Tomás Badaloni, con un remate de cabeza tras centro de Ricardo Monreal.

Tijuana no reaccionó y mostró una versión endeble, lo que pone en duda la continuidad de Sebastián Abreu en el banquillo.

Además, Xolos ha perdido protagonismo en la Liga MX en los últimos años.

Por su parte, Necaxa necesita regularidad y constancia para pelear por un lugar en la Liguilla y dejar atrás un mal inicio de torneo.