Necesaria relación IP y gobierno para enfrentar desafíos y capitalizar oportunidades: CCE y SE

Reunión de empresarios con Marcelo Ebrard es previa a la 2ª ronda de conversaciones entre México y EU por T-MEC

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteraron que el diálogo institucional permanente entre el sector público y el privado “es un pilar para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales, así como para capitalizar las oportunidades que ofrece el contexto global”.

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Durante la reunión del Consejo Nacional de la cúpula empresarial, en preparación a la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos concernientes a la revisión del T-MEC, ambos subrayaron que la coordinación efectiva permitirá fortalecer la confianza en México como un socio estratégico y un destino confiable para la inversión.

Ambas partes coincidieron en la relevancia de avanzar de manera coordinada rumbo a la próxima revisión del T-MEC, como una oportunidad clave para consolidar a América del Norte como una de las regiones más competitivas del mundo.

Se analizaron los principales retos y oportunidades para fortalecer la integración productiva, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y potenciar la relocalización de empresas en México.

El CCE y la Secretaría de Economía destacaron la importancia de generar condiciones que impulsen la competitividad regional, a través de políticas públicas que promuevan certeza jurídica, reglas claras y un entorno propicio para la llegada de capital productivo.

Coincidieron en que estos elementos son fundamentales para detonar la inversión, fomentar la innovación y generar empleos de calidad en beneficio de las y los mexicanos.

El Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, con una visión de largo plazo, para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.