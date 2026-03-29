Necesario interpretar el contexto social para fortalecer la confianza ciudadana: Gilberto Bátiz

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que no basta solo con aplicar las normas

La función de los juzgadores, particularmente en materia electoral, no debe limitarse a la aplicación de la norma, sino que requiere interpretar el contexto social para fortalecer la confianza ciudadana, advirtió el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García.

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“No se trata solo de resolver, sino también de explicar; no solo decidir, sino generar confianza”, señaló que ejercer el poder implica mucho más que tomar decisiones, pues exige comprender la realidad del país y tener la capacidad de imaginar un futuro mejor.

Al encabezar el homenaje por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco Jaime Sabines Gutiérrez, dijo que la obra del poeta es una inspiración para reflexionar sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Destacó que el autor invita a observar la vida cotidiana sin reducirla a trámites o cifras, lo que representa una lección para quienes participan en el sistema democrático.

Asimismo, señaló que la democracia trasciende los procedimientos formales, pues constituye una experiencia de convivencia social basada en valores compartidos, y destacó la dimensión ética del pensamiento de Sabines, especialmente su defensa de la libertad individual y el respeto a las ideas.

Por separado, el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sobrino del poeta, Julio Sabines Chesterking, evocó la historia familiar del escritor chiapaneco Eraclio Zepeda, sobre la llegada de la familia Sabines desde Líbano, así como las dificultades que enfrentaron, experiencias que influyeron en la sensibilidad y profundidad de su obra.

Recordó también que desde su infancia, Sabines estuvo expuesto a relatos clásicos como “Las mil y una noches”, “Simbad el marino” y “Aladino”, los cuales despertaron su vocación literaria y lo consolidaron como una de las voces más trascendentes de la poesía contemporánea.

En su intervención, la periodista cultural Pilar Jiménez Trejo, autora del libro Sabines. Apuntes biográficos, compartió anécdotas de sus conversaciones con el poeta, quien sostenía que su mayor reconocimiento sería que sus lectores lo releyeran y encontraran utilidad en sus textos, una aspiración que se mantiene vigente.