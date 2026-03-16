Necesario que el gobierno de México fortalezca el sector de energía: CEESP

Si bien las finanzas del país tendrían ganancias ante el aumento del precio del petróleo, éstas podrían desaparecer ante la compra de gasolinas

Ante la situación bélica del Medio Oriente que ha propiciado un repunte importante en los precios del petróleo y de otras materias primas que pueden tener efectos sobre las finanzas públicas y la inflación en México, es necesario que el gobierno del país trabaje para fortalecer el sector de energía, toda vez que es fundamental para estimular la actividad productiva del país ahora y sobre todo en el futuro.

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Y, en ese sentido, el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), “es esencial en este aspecto”, afirmó la iniciativa privada del país.

En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial (CEESP) advierte que, si bien el aumento del precio del petróleo puede beneficiar por el lado de las exportaciones a las finanzas mexicanas, por el lado de lo que importa el país también puede tener un costo importante.

Lo anterior, observa, porque hay que considerar que en 2025 la balanza petrolera fue deficitaria en 25,552 millones de dólares; pero también porque, del total del consumo interno de gasolina, prácticamente la mitad es importada.

De ahí que, “si las autoridades consideran necesario mantener estable el precio de la gasolina en el país, por un posible impacto de su comportamiento internacional, sería necesario retomar la política de subsidios, lo cual generaría un cargo adicional al erario”, señala.

En su análisis semanal, el organismo que depende del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señala que, a pesar de que se ven algunas mejoras en la situación financiera de Pemex, por el lado operativo aún se aprecian signos de debilitamiento, pues según sus estados financieros, 2025 concluyó con una importante disminución en el monto de su deuda.

El reporte también señala que, al cierre del año pasado, la deuda financiera de la paraestatal fue de 1.53 billones de pesos, monto que resultó 22.6% menor al reportado un año antes y el más bajo desde 2015.

“Sin embargo, es importante señalar que en el proceso para fortalecer el perfil financiero de la petrolera el Gobierno Federal tuvo una importante injerencia. Entre las medidas que instrumentó el gobierno se observa una línea presupuestaria por 131 mil millones de pesos, además de un apoyo por 254 mil millones de pesos para compra de deuda. Asimismo, otorgaron 11.3 millones de dólares para notas precapitalizadas y 1,963 millones de pesos para el pago a proveedores.

“Aunque esto ayuda a la empresa petrolera, puede generar presiones en las finanzas del sector público, sobre todo cuando uno de los principales objetivos es lograr la consolidación fiscal sin afectar programas sensibles para la población”, asevera.

Recuerda que, por el lado operativo, Pemex aún no muestra mejoras sustantivas, “lo que al final de cuentas puede inhibir cualquier esfuerzo de ayuda”.

Y es que, si bien la producción de crudo mejoró modestamente hacia finales del 2025, para todo el año promedió 1.635 millones de barriles por día, la cifra es inferior en 124 mil barriles al promedio diario registrado un año antes y 256 mil barriles por debajo de lo que se había aprobado para el año, además de ser su nivel históricamente más bajo.

“En atención a la tendencia reciente, preocupa que pueda no haber una mejora importante en este año”, comenta el CEESP, por lo que reitera la necesidad de fortalecer el sector de energía para estimular la actividad productiva del país, que es uno de los objetivos del programa de inversión en infraestructura.