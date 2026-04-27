Nelly Korda llega al Riviera Maya Open at Mayakoba como número 1 del mundo y favorita al título

Nelly Korda apenas tuvo tiempo de celebrar el tercer título Major Championship de su carrera en Houston y tomó el vuelo que la llevó a la Riviera Maya, donde esta semana buscará su tercer título de la temporada 2026 de la LPGA Tour. La estadounidense festejó brevemente en la piscina con su equipo y allegados, para luego tomar rumbo hacia territorio mexicano, solo unas horas después de coronarse en Space City.

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Con su brillante triunfo en el Chevron Championship, donde ganó por cinco golpes, el mayor margen en este torneo en 18 años, Korda recuperó el primer lugar del Ranking Mundial Rolex, donde este lunes aparece nuevamente en la cima desde agosto pasado, por lo que se presentará en el Riviera Maya Open at Mayakoba como la mejor jugadora del mundo y gran favorita para levantar la corona en el certamen quintanarroense.

Nelly aparece en el listado con un puntaje promedio de 11.65, desplazando al segundo sitio a Jenno Thitikul de Tailandia (9.99), por lo que inicia su semana 109 al frente del ranking mundial. En su carrera, donde tiene brillantes resultados, suma 3 Majors (Women’s PGA Championship 2021, Chevron Championship 2024 y Chevron Championship 2026), además de 17 victorias en el LPGA Tour y 21 a nivel mundial, así como una medalla de oro olímpica en Tokio 2021.

Este inicio de temporada ha sido uno de los mejores de su carrera, pues en sus cinco torneos disputados ha ganado dos (Hilton Grand Vacations Tournament of Champions y Chevron Championship) y ha sido subcampeona en tres ocasiones.

En Mayakoba, Nelly Korda no solo busca su tercer campeonato del año, sino también sumar puntos rumbo a su gran objetivo: el Salón de la Fama de la LPGA.

Con su victoria en el Memorial Park, llegó a 22 puntos acumulados, quedando a solo cinco unidades de la clasificación automática para ingresar al recinto donde solo existen 35 inmortales del golf femenino.

Tras un día de descanso, Korda tendrá este martes su primer entrenamiento en El Camaleón, donde será la figura internacional a seguir en el torneo.