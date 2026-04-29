Nelly Korda se presenta en el Riviera Maya Open at Mayakoba 2026 como la mejor posicionada en el ranking de la LPGA. Pero la joven estadounidense prefiere simplemente no pensar en eso. La número uno del mundo está en México y solo se preocupa por lo más elemental para mantenerse en la cumbre: jugar bien al golf.

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Korda viene de ganar el Chevron Championship, su segundo título de la temporada tras el Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, lo que la perfila entre las favoritas para coronarse en Quintana Roo. Sin embargo, la etiqueta de favorita le resulta incómoda o, al menos, nada relevante.

“He tenido ese título (de ser la número uno, en 2021) un par de veces y obviamente es un logro increíble, es algo que quería alcanzar cuando era pequeña; pero eso sólo mide que estás jugando el mejor golf al final del día. Porque es muy diferente de cualquier otro deporte, como en el tenis, que digamos hay una ventaja de ser el jugador número uno del mundo. Pero en el golf no hay ventaja, sólo significa que estás jugando el mejor golf y por eso no me enfoco demasiado en el ranking, sino en la simplicidad del golf, de intentar salir y hacer lo mejor que puedo”, dijo ya instalada en Mayakoba.

Korda llegó el lunes a territorio quintanarroense con una rutina que mezcla descanso y preparación. Aprovechó para ir a la playa, comer tacos con guacamole y recuperar energías después de su reciente triunfo. Y el clima le ha sentado bien. La golfista, acostumbrada a la humedad de su Florida natal, se siente en casa en el Caribe mexicano.

“No había estado en México desde 2017, no es muy lejos de Florida, y me encanta competir en el clima más cálido, al ser de Florida estoy acostumbrada a la humedad, al clima cálido, a mi cuerpo le gusta mucho más que el clima frío, y siempre he querido venir aquí (Mayakoba), estuve un par de años atrás y jugué el campo; fue una gran oportunidad de ver un nuevo campo y competir en condiciones hermosas para crear nuevos recuerdos en lugares distintos a Estados Unidos”, comentó.

Durante su estancia, Korda no se olvidó de la figura que puso al golf mexicano en el mapa. Y reconoció la influencia de Lorena Ochoa, pues aunque no tuvo la oportunidad de conocerla en el campo, sabe lo dominante que fue la tapatía, a pesar de su corta carrera en el Tour. Además de que ha escuchado hablar de su amabilidad con todo el mundo, algo que le gustaría aplicar en su propia vida.

Korda participó en el Pro-Am el miércoles, recorrió una vez más el campo y se alista para comenzar la competencia mañana. Con 17 títulos en su carrera —tres de ellos Majors— la número uno del mundo busca un nuevo éxito en Mayakoba. Sin obsesiones, sin presiones. Solo golf, tacos y la oportunidad de seguir haciendo lo que mejor sabe hacer.