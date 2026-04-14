Netflix transmitirá Nations League y Copa Oro exclusivo en México en 2027 y 2029

El contrato es por los próximos cuatro años y señala que será “la casa en México” para esos eventos

La Selección Mexicana se verá por streaming a partir del 2027. Netflix y Concacaf anunciaron un acuerdo por los próximos cuatro años, para transmitir tanto la Nations League como la Copa Oro.

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De tal forma que ambos torneos desde el próximo año y también del 2029, se podrán observar desde la plataforma de Netflix.

Se estableció que el contrato solamente aplica para el territorio mexicano y aplica exclusivamente para los torneos de Selecciones Nacionales Varoniles de Concacaf, por lo que la Femenil no se transmitirá por Netflix.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 14, 2026

“En Netflix, invertimos cada vez más en eventos en vivo que conectan con las mayores pasiones de nuestra audiencia, y el fútbol es, sin duda, la pasión que nos une como mexicanos”, explicó Carolina Leconte, vicepresidente de contenidos de México y Latinoamérica de la compañía de streaming.

¿Adiós al Tri en TV abierta?

Cabe precisar que en el anuncio se enfatizó que Netflix se convertirá en la “casa exclusiva en México para las competencias de Concacaf a nivel de Selección en 2027 y 2029”.

De tal forma que queda en el aire si ambos torneos seguirán también por televisión abierta en México o solo por la plataforma, lo cual sería un cambio importante en la transmisión de la Selección Mexicana.

El Final Four de la Nations League 2027 se jugará en marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, torneo en el que México es el actual campeón.

La Copa Oro 2027 se jugará en verano de ese año y México es el actual bicampeón del certamen, tras ganar las ediciones de 2023 y 2025.

Cabe señalar que Netflix ya ha transmitido eventos deportivos como partidos de la NFL y la WWE, por lo que ahora entra al futbol con la Selección Mexicana.