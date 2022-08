New York Giants saca victoria en contra de Cincinnati Bengals

Redacción

Foto: Reuters

Los New York Giants superaron este domingo por 25-22 a los Cincinnati Bengals, campeones de la AFC, en la semana dos de la pretemporada de la NFL.

En emocionante partido correspondiente a la Semana 2 de la Pretemporada de la NFL, el conjunto de los Gigantes de Nueva York lograron remontar la cuesta para darle la voltereta al marcador e imponerse 25-21 a los Bengalíes de Cincinnati.

