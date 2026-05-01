New York Knicks humillan a Atlanta Hawks para avanzar en los NBA Playoffs 2026

Los Knicks aplastan a los Hawks y avanzan en los NBA Playoffs 2026 con una victoria histórica en la serie

Los New York Knicks han conseguido una aplastante e histórica victoria sobre los Atlanta Hawks por 140-89 en el sexto partido de la serie de primera ronda de los NBA Playoffs 2026 para adjudicarse el boleto a la siguiente fase. Luego de tres partidos muy igualados al inicio de la serie, los Knicks tomaron el control con una victoria por 16 puntos en el cuarto partido y ahora un imponente triunfo por 29 puntos en el quinto.

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Esa probablemente no era la clase de historia que los Hawks querían escribir. Cuando sonó la bocina que indicó el descanso, los de Atlanta se encontraban abajo 83-36 ante los New York Knicks en el partido de eliminación. Pero esa no solo era una paliza, sino la ventaja más grande al medio tiempo en la historia de los Playoffs de la NBA por 47 puntos de diferencia.

La segunda mitad fue mejor para Atlanta, pero insuficiente para que el juego fuera siquiera competitivo. La temporada de los Hawks terminó tras caer en seis juegos en la primera ronda. Y vaya manera de despedirse. Los Knicks tuvieron una ventaja máxima de 51 puntos en la primera mitad, una cifra que, de haberse mantenido hasta el descanso, habría roto el récord en la liga de temporada regular o postemporada, que actualmente es de 50 puntos por los Dallas Mavericks en 2020.

Aún así, los neoyorquinos no se conformaron. Una ráfaga al inicio del tercer cuarto amplió la ventaja a 61 puntos, con un marcador de 101-40. Esa es la ventaja más grande que cualquier equipo haya tenido en un partido de Playoffs. El primer tiempo estuvo lleno de cifras ridículas. 48-15, 72-22, 83-35, pero la más absurda fue 60-19, una diferencia que recuerda a aquella que provocó el mensaje “Kinda One Sided Isn’t It” (Algo desigual, ¿no crees?) en la película Space Jam (1996).

Los Hawks cometieron ocho pérdidas de balón en el primer cuarto y dos más en el primer minuto del segundo periodo. Fueron 10 entregas en apenas 13 minutos. Según la estadística, desde la temporada 1996-97 se han jugado 37 mil 964 partidos entre temporada regular y Playoffs, y este fue el primer juego donde el equipo visitante anotó 100 puntos antes de que el local llegara a 50.

Con la serie cerrada 4-2 y una despedida que quedará grabada en los libros de récords por las razones equivocadas, Atlanta se va a casa. New York, en cambio, avanza con una declaración de poderío que ningún aficionado olvidará pronto.