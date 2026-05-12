NFL 2026: Bills vs Lions en el Thursday Night Football Semana 2

Los Buffalo Bills inauguran el Highmark Stadium ante los Detroit Lions en la Semana 2 de la NFL 2026 en un duelo estelar de jueves por la noche

La NFL prepara una de sus primeras grandes citas de la temporada 2026 con un duelo que promete electricidad desde el inicio. En la Semana 2 del calendario, los Buffalo Bills estrenarán su nuevo hogar, el Highmark Stadium, recibiendo a los Detroit Lions en el tradicional Thursday Night Football, que será transmitido por Prime Video el 17 de septiembre en horario estelar.

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Más que un simple partido de inicio de jornada, el encuentro marca un momento simbólico para la franquicia de Buffalo, que inaugura estadio ante su afición tras una temporada previa en la que se quedaron cortos en sus aspiraciones de postemporada.

Del otro lado, Detroit llega con la intención de reafirmar su crecimiento competitivo tras una campaña irregular que los alejó de los primeros puestos de la NFC Norte.

El choque también pone frente a frente dos ofensivas de alto impacto. Los Bills confían en el liderazgo de Josh Allen, acompañado por el dinamismo terrestre de James Cook y nuevas piezas en el juego aéreo. Mientras tanto, los Lions responden con su arsenal ofensivo encabezado por Jared Goff, Amon-Ra St. Brown y Jahmyr Gibbs, capaces de cambiar el ritmo del partido en cualquier serie.

Con dos equipos en busca de redención y un estadio listo para abrir una nueva era, la Semana 2 de la NFL promete un inicio de temporada con ambiente de playoffs anticipado.