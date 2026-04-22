Cientos de cámaras enfocarán al estrado cuando Roger Goodell aparezca con una papeleta en mano. “Con el primer pick del NFL Draft 2026, Las Vegas Raiders seleccionan a…”, serán las palabras que el comisionado dirá al micrófono para dar inicio a la esperada Reunión Anual de Selección de Jugadores a las afueras del Acrisure Stadium de los Pittsburgh Steelers. Y, a menos que algo verdaderamente extraño ocurra, pronunciará el nombre de Fernando Mendoza.

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Cada nombre de los 32 que pronunciará Goodell es un enigma, excepto el de la superestrella del futbol americano colegial que ganó el Trofeo Heisman y el Campeonato Nacional de NCAA con Indiana Hoosiers, quien se convertirá en la primera selección global por los Raiders en busca de forjar alrededor suyo un equipo que pueda cambiar ese cruel destino que los ha perseguido durante las últimas décadas.

En total, el Draft consta de siete rondas. La primera ronda ocupará la totalidad del primer día, este jueves 23 de abril. Las rondas 2 y 3 se desarrollarán durante el segundo día, para finalmente, el sábado completar la jornada con las cuatro rondas restantes.

Raiders, a evitar que Fernando Mendoza sea un JaMarcus Russell

Los Raiders repetirán con un quarterback en la primera selección del Draft por primera vez desde que seleccionaron a JaMarcus Russell en 2007, una apuesta fallida que solo duró tres temporadas con récord de 7-18. Hasta ahora, 37 quarterbacks han sido seleccionados con la primera elección general en la historia de la liga.

De hecho, 19 quarterbacks han sido elegidos en primer lugar desde el año 2000, lo que habla de su cada vez mayor relevancia en el juego y la necesidad de cubrir la posición con talento. Y en los 10 últimos años, solo dos jugadores que no eran mariscales de campo (Travon Walker con Jacksonville Jaguars en 2022 y Myles Garrett con Cleveland Browns en 2017) fueron una primera selección global.

Sin embargo, la historia reciente cuenta que el éxito no está garantizado con un quarterback de renombre elegido en la primera posición. De los 19 quarterbacks elegidos con el mejor pick en este siglo, solo Eli Manning ganó un Super Bowl con su equipo original —dejando de lado que el día del Draft rechazó a San Diego Chargers por New York Giants— y solo otros tres han llegado al Súper Domingo con su equipo original con derrotas en su única aparición.

De confirmarse a Mendoza como flamante primer pick general de este Draft 2026, se convertirá en el pasador número 20 de este siglo y el 38 en general que es elegido en esta posición de honor, además de ser el cuarto consecutivo después de Bryce Young con Carolina Panthers en 2023, Caleb Williams con Chicago Bears en 2024 y Cam Ward con Tennessee Titans recién en 2025.

Las inminentes sorpresas en el Draft

Pero más allá de lo predecible que puede ser este año la inminente incorporación del quarterback de raíces cubanas, el Draft de la NFL siempre está lleno de sorpresas. Apenas en 2025, los Jaguars hicieron un arriesgado movimiento al seleccionar al ganador del Trofeo Heisman, Travis Hunter, en el puesto número 2. Un año antes, los Minnesota Vikings subieron posiciones en la primera ronda para seleccionar al mariscal de campo J.J. McCarthy en el puesto número 10.

En contraste, las sorpresas a veces llegan con un jugador prometedor que cae mucho después de lo esperado. Así ocurrió el año pasado con el mariscal de campo Shedeur Sanders, quien pasó de ser una selección esperada de primera ronda a ser elegido al principio de la quinta. Ese fue el desplome más sonado en la historia reciente, quizás solo comparable cuando el potencial número 1 del Draft 2005, Aaron Rodgers, cayó hasta el puesto número 24.

¿Jeremiyah Love, Arvell Reese o David Bailey?

Para esta ocasión, Mendoza anunció que no asistirá a la ceremonia para recibir en familia la noticia de su inminente llegada a la NFL. De hecho, solo 16 jugadores asistirán al Draft en persona. Del resto de prospectos más allá del pasador de raíces cubanas, el ala defensiva Arvell Reese de Ohio State, y David Bailey, ala defensiva de Texas Tech, dividen opiniones sobre quién de ellos será elegido con el segundo pick general en posesión de New York Jets.

Los expertos ponen a Reese como el mayor talento disponible de todo el Draft, pero Bailey podría estar más preparado para tener un efecto inmediato dada su evolución en el futbol americano colegial. Sea cual sea la decisión del equipo neoyorquino, los Arizona Cardinals tomarán con el tercer pick global al otro. A menos que Jeremiyah Love haya convencido a los scouts.

Ahora mismo, Love representa más del 30% del dinero apostado en los casinos para la tercera selección, casi tanto como lo apostado en Arvell Reese y David Bailey, combinados. De ser así, el egresado de Notre Dame sería el primer corredor elegido entre los tres primeros puestos desde que los New York Giants seleccionaron a Saquon Barkley en el segundo lugar en 2018.

El safety Caleb Downs, el linebacker Sonny Styles y el receptor Carnell Tate, todos ellos de Ohio State, son otros que estarán en el rompecabezas de las primeras selecciones como opciones casi seguras de talento con potencial de élite para la NFL. El edge Rueben Bain Jr y el tacle Francis Mauigoa, ambos de Miami, así como el receptor Jordyn Tyson de Arizona State; Mansoor Delane, esquinero de LSU y el tacle de Utah Spencer Fano, son otros candidatos al Top 10 de este Draft.

Representación mexicana en NFL Draft 2026

En cuanto a la representación mexicana en esta Reunión Anual de Jugadores, Jesús Gómez de Arizona State University Sun Devils se declaró elegible para la NFL y será el único nacido en territorio nacional disponible para sumarse a alguno de los 32 equipos.

Junto a él, jugadores como Diego Pavia de Vanderbilt, Jacob Rodríguez de Texas Tech, Taurean York de Texas A&M Aggies; Joey Aguilar de Tennessee Volunteers, Josh Cuevas de Alabama Crimson Tide y Fernando Carmona Jr de Arkansas Razorbacks, representarán de alguna manera a México en esta edición 91 del Draft, donde más allá de Fernando Mendoza como nuevo rostro de la franquicia negro y plata, nada está escrito.