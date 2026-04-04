NFL expande su mercado a Italia con Cleveland Browns y New Orleans Saints

Cleveland Browns y New Orleans Saints liderarán esta incursión para fortalecer la afición y el negocio en Europa.

La NFL continúa ampliando su presencia internacional y confirmó que en 2026 llegará a Italia como parte de su estrategia global de crecimiento.

LEE ADEMÁS: Tipo de cambio hoy 4 de abril 2026: ¿Cómo amaneció la compra y venta del dólar en México?

Las franquicias Cleveland Browns y New Orleans Saints serán las encargadas de desarrollar el mercado italiano a través del Programa de Mercados Globales (GMP), iniciativa que busca fortalecer la presencia de la liga fuera de Estados Unidos.

Expansión internacional en marcha

Con esta incorporación, Italia se convierte en un nuevo territorio estratégico para la NFL. Para los Browns, representa su segundo mercado internacional tras Nigeria, mientras que para los Saints se suma a Francia como parte de su crecimiento en Europa.

El programa permite a los equipos impulsar su marca mediante actividades con aficionados, eventos, alianzas comerciales y desarrollo deportivo, incluyendo iniciativas como el NFL Flag.

Otros equipos también crecen globalmente

Además, los Las Vegas Raiders ampliarán su presencia en mercados como Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, reforzando la estrategia de internacionalización de la liga.

En el caso de España, continuará dentro del programa con equipos como los Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins.

Un proyecto global consolidado

Actualmente, los 32 equipos de la NFL participan en este programa, que abarca 22 mercados internacionales, con el objetivo de acercar el futbol americano a nuevas audiencias y consolidar su crecimiento fuera de territorio estadounidense.

La llegada a Italia refuerza la apuesta de la liga por Europa, una región clave para expandir su base de aficionados y fortalecer su presencia a nivel global.