NFL hace oficial a Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII para 2029

Las Vegas, Nevada, que ya demostró haber sido una gran anfitriona del evento deportivo más grande de Estados Unidos. Y por eso, volverá a ser el centro del espectáculo en 2029. La NFL anunció durante su reunión anual en Phoenix, Arizona, que el Allegiant Stadium albergará el Super Bowl LXIII, luego de que la propuesta recibiera el visto bueno del Comité de Participación de Fanáticos y Eventos Importantes de la liga y fuera ratificada por la totalidad de los propietarios.

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Será la segunda vez que la casa de Las Vegas Raiders funja como anfitriona del partido por el campeonato. La primera, hace dos años en 2024, dejó números que aún resuenan en la memoria de la liga y de las autoridades locales, con más de 330 mil visitantes que llegaron a la región y generaron un impacto económico que superó los mil millones de dólares, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

“Estamos emocionados de traer el Super Bowl de regreso a Las Vegas y ofrecer a nuestros aficionados otra experiencia increíble en uno de los destinos más importantes de deportes y entretenimiento del país”, declaró el comisionado Roger Goodell, que celebró el regreso con entusiasmo. ”El Super Bowl LVIII demostró la magnitud, la energía y la hospitalidad que esta ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto a la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión”.

Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la autoridad turística, coincidió en que la ciudad está hecha para este tipo de acontecimientos. “Nuestro primer Super Bowl mostró la energía única y la escala que solo este destino puede ofrecer, reuniendo deportes, entretenimiento y hospitalidad de clase mundial en un solo lugar”, afirmó. “Las Vegas fue construida para momentos como este, y esperamos ofrecer otra experiencia excepcional para los aficionados en 2029”.

Headed back to Las Vegas for Super Bowl LXIII in 2029! pic.twitter.com/s63DDIRiFk — NFL (@NFL) March 30, 2026

A su vez, Mark Davis, propietario de los Raiders, el equipo que hace de Allegiant Stadium su casa, destacó el trabajo conjunto que hizo posible este nuevo nombramiento.

“Es un testimonio de los Raiders, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, los líderes cívicos, la comunidad y la NFL trabajando como uno solo”, expresó. “El Super Bowl LVIII estableció un estándar muy alto, y para el Super Bowl LXIII estamos comprometidos a elevarlo aún más”.

La previa al partido promete estar a la altura de la ciudad que lo acoge. Las Vegas recibió su primer Super Bowl en febrero de 2024, cuando los Kansas City Chiefs vencieron a los San Francisco 49ers en tiempo extra. Cinco años después, la ciudad que nunca duerme se prepara para volver a demostrar que, en los deportes también, sabe jugar con las mejores cartas.