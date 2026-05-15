NFL revela su calendario 2026: Seattle Seahawks abren la temporada ante New England Patriots en revancha del Super Bowl LX

La NFL presentó su calendario 2026 con duelos destacados, revanchas del Super Bowl LX y partidos clave en fechas como Navidad y Día de Acción de Gracias

La NFL ha anunciado oficialmente su calendario de temporada regular para la temporada 2026. Con 18 semanas y 272 partidos, iniciará con una revancha inmediata del pasado Super Bowl LX entre los vigentes campeones Seattle Seahawks vs. New England Patriots, y concluirá con 16 duelos divisionales en la Semana 18, tres de ellos el sábado 9 de enero y 13 el domingo 10 de enero.

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Por sexto año consecutivo, cada franquicia disputará 17 partidos de temporada regular y tres de pretemporada. El partido extra enfrentará a equipos de conferencias opuestas que finalizaron en la misma posición de sus respectivas divisiones la campaña anterior, siendo la NFC la conferencia local para ese encuentro en 2026.

La temporada número 107 de la NFL comienza con el partido inaugural en horario estelar, cuando los actuales campeones del Super Bowl, los Seahawks, reciban a los Pats en Lumen Field el miércoles 9 de septiembre, en una revancha del Super Bowl LX. Esta será la tercera vez que un Super Bowl se repite en la semana de apertura, después de Kansas City Chiefs vs. Minnesota Vikings (1970) y Carolina Panthers vs. Denver Broncos (2016).

La publicación del calendario ya es un evento en sí mismo dentro del periodo de pretemporada. Con las fechas y horarios definidos, la emoción comienza a crecer. Pero hay juegos imperdibles que han sido arrojados tras conocerse el rol completo de juegos.

Uno de ellos será el de los Broncos en Kansas City durante la Semana 1. Patrick Mahomes podría no estar recuperado para entonces de una lesión de ligamento cruzado anterior, pero la NFL confía en que sí, por eso programó este duelo el lunes por la noche. La vuelta de Pat es la historia más importante de la temporada, sobre todo después de que los Chiefs tuvieran un sorprendente récord de 6-11 el año pasado.

THE WEEK 1 SCHEDULE 👀 pic.twitter.com/JK57YM6BTm — NFL (@NFL) May 15, 2026

Los Green Bay Packers en Chicago Bears por la Semana 16, el día de Navidad, destaca de igual manera. La rivalidad más antigua de la NFL revive con unos Bears que llegan como campeones de la NFC Norte y con Caleb Williams en su tercer año. Este partido abrirá una triple cartelera navideña.

Y ni qué decir del juego de los Chicago Bears en Detroit Lions en la Semana 12, el Día de Acción de Gracias. Los Lions han pasado de ser un aperitivo desafortunado a un plato principal delicioso en esa fecha, y esta edición promete ser vibrante ante unos Bears que ganaron la división la temporada pasada.

Mucho antes en la temporada, los Lions visitarán a los Buffalo Bills en la Semana 2. Buffalo estrenará su nuevo Highmark Stadium, construido con más de 2 mil millones de dólares, en un jueves por la noche ante un rival atractivo como los Lions. Kansas City Chiefs en Buffalo por la Semana 12, es otro plato fuerte del Día de Acción de Gracias. La rivalidad entre Patrick Mahomes y Josh Allen ha producido batallas clásicas, y este juego cerrará la noche de ese jueves festivo.

Philadelphia Eagles en Dallas Cowboys, también en la Semana 12 de Acción de Gracias, destaca igualmente. Con más de 57 millones de espectadores el año pasado viendo a Dallas vencer a Kansas City, este duelo divisional podría romper récords de audiencia si los Cowboys mejoran su nivel.

Los Baltimore Ravens en Buffalo Bills en la Semana 8, protagonizarán otro juego imperdible. La temporada pasada, los Bills remontaron un 40-25 en contra para ganar 41-40 en un partido de locura. Lamar Jackson y Josh Allen, dos de los jugadores más eléctricos de la liga, se enfrentan de nuevo, esta vez con dos entrenadores novatos: Joe Brady por Buffalo y Jesse Minter por Baltimore.

Finalmente, los dos enfrentamientos entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, en la Semana 16 de Navidad y en la Semana 18, destacan sobre el resto. Estos dos equipos fueron probablemente los mejores de la NFL la temporada pasada, y sus tres enfrentamientos previos, incluyendo el juego por el campeonato de la NFC, fueron fantásticos. El duelo navideño en Seattle cerrará una triple cartelera, mientras que la revancha de la Semana 18 en Los Ángeles tiene todos los ingredientes para definir el título de la NFC Oeste en horario estelar del domingo.