Nicolás Larcamón “ambiciona” remontada ante LAFC; dice que es solo “ruido” rumores sobre su continuidad

El DT argentino dijo que tienen la jerarquía para conseguir el pase a semifinales de Concacaf

Nicolás Larcamón tiene una palabra que le gusta usar mucho: ambicionar. Y la repite varias veces en su discurso como técnico de Cruz Azul, equipo que este martes tiene un compromiso durísimo, el cual si el argentino y su equipo no superan, su puesto como director técnico quedará condicionado a ganar la Liga MX, la cual dicho club no obtiene desde hace cinco años.

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Aunque el entrenador diga que los rumores de su salida solo son ruido alrededor de un equipo tan importante como La Máquina, bien sabe que si los cementeros no logran remontar al LAFC (3-0 global) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y así avanzar a semifinales de la Concachampions, la presión sobre él —y sobre el director deportivo Iván Alonso— será durísima.

“Es indudable que la doble competencia conlleva mucha exigencia y desgaste. Si hay un momento para determinar y hacer camino en términos de resultado es ahora, la ambicionamos más que nunca y si hay un momento de tener abierto el frente es hoy; al equipo lo siento capaz, lo veo hambriento y con ganas de revertir la serie”, dijo este lunes en La Noria.

“No controlo lo que se dice de mí”

El joven estratega argentino intenta concentrarse únicamente en lo que está en sus manos: presentar el mejor cuadro posible y dar a sus jugadores lo necesario para buscar la hazaña y remontar al conjunto angelino.

Lo demás, las críticas y los rumores sobre su posible salida si no consigue títulos este semestre, intenta no escucharlos, aunque reconoce que le llegan con fuerza.

“Es ruido. Al tratarse de un club con la magnitud de Cruz Azul, siempre estamos determinados en busca de los máximos objetivos. Me enfoco en eso; todo lo ajeno no le pongo atención. La realidad es que las condiciones de continuidad no son cosas que controle yo, por lo cual no las considero. Anhelo campeonar por lo que sería un premio a este grupo”, agregó.

Foto: Mexport

Enterró la mala racha de seis juegos sin ganar

Larcamón ve argumentos en su equipo para lograr la remontada, pero no se puede ignorar que Cruz Azul acumula seis partidos oficiales sin victoria.

Aun así, el técnico minimiza la situación y la interpreta como una oportunidad de mejora. En el Clausura 2026, el equipo se mantiene como sublíder, por detrás de Chivas.

“Si somos inteligentes y tomamos lecciones de estos partidos, es una oportunidad de mejora, de evolución y de ajuste. Nos ocurre en un momento en el que todavía no perdemos posición en la tabla. Esta racha nos da un gran chance de evolucionar aspectos que debemos mejorar”.

Estado de salud de Nicolás Ibáñez

El entrenador también habló sobre el estado del delantero Nicolás Ibáñez, quien sigue en evaluación médica tras la lesión sufrida ante América.

“Son días donde todavía el edema no permite visualizar bien la zona de la lesión, estamos a la espera de estudios que den más certeza sobre el tipo de lesión muscular”.

Aun así, confía en que el atacante pueda regresar para la Liguilla, dependiendo de su evolución.

“Se descartó una lesión tendinosa. Ahora falta confirmar el grado muscular y el tiempo de recuperación. Confío en que puede llegar a la Liguilla o quizá a Cuartos de Final. Es un jugador importante”.

Para cerrar, Larcamón expresó su pésame al jugador Christian Ebere, quien atraviesa el fallecimiento de su madre. El futbolista está concentrado con el equipo y viajará a Puebla para el duelo ante LAFC.