Nicolás Larcamón, molesto por batallar con Santos: “Así no podemos hablar de títulos”

Cruz Azul sacó la victoria en Torreón, tal y como estaba calculado. Pero lo que no estaba era que les iba a costar cierto trabajo, porque permitió que Santos, el peor equipo de la tabla general, se les subiera a las barbas.

TE PUEDE INTERESAR: “Siempre somos favoritos”; en Chivas confían recuperarse en el Clásico Tapatío

Al respecto se refirió el técnico Nicolás Larcamón. El estratega cementero, si bien tiene claro que con la victoria llegaron a 22 puntos y se afianzaron en la primera posición de la clasificación, no se les puede indigestar un equipo como el lagunero que está en el sótano.

Y es que si eso ya les sucedió en la fase regular, si algo se le atora en la Liguilla, así sea esta Máquina que otra vez está en las primeras posiciones, seguro los dejará fuera de la contienda por el título.

“(Me quedo) con el aprendizaje de lo que fue el partido; no se puede hablar de título, de Liguilla, cuando el último de la tabla te propone este partido, cuando te exige de esta manera”, dijo tras ganarle a los Guerreros 1-2.

Se esperaba que los celestes no tuvieran ningún tipo de problema en el TSM de Torreón. Y es que como al final sacaron el triunfo, eso podría desviar la atención de que los Guerreros le tosieron a los cementeros y eso casi les cuesta un resultado bastante bochornoso.

Por eso, Larcamón dijo que un equipo como Cruz Azul no se puede permitir circunstancias como las que le presentó Santos en la Laguna, porque si el sotanero los metió en aprietos, qué sucederá en la Liguilla ante equipos como Toluca.

“Si nosotros somos inteligentes y tenemos ese temple de construirlo con inteligencia y con mesura, creo que vamos a estar mucho más cerca de recorrer el camino de la manera que lo tenemos que recorrer y estamos planteados en ese punto”, precisó.

Cruz Azul regresa el sábado a Puebla, donde recibirá al Atlético San Luis por la Jornada 10, en un cotejo en el que los celestes tienen la balanza a su lado, ya que el conjunto potosino, si bien viene de ganar, tiene 12 unidades y está en la posición diez de la tabla, muy lejos de los celestes que tienen 22 en la cima.