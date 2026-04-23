Nicolás Larcamón, oficialmente fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui será interino ante Necaxa

El club señaló que la inercia negativa de resultados es “inocultable” y por eso echaron al argentino

Echaron a Nicolás Larcamón a un juego de terminar la Fase Regular y con la Liguilla por delante. La directiva de Cruz Azul no aguantó más y, luego de nueve juegos sin ganar, le dio las gracias a un entrenador al que le quedó muy grande el equipo celeste.

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En un comunicado en el que explican su decisión, La Máquina señaló que “la inercia negativa de resultados y formas son inocultables, mismas que han hecho eco en la afición, el mayor activo de la institución y cuyas críticas escuchamos”.

De tal forma que Larcamón se va del club menos de un año después de haber llegado en lugar de Vicente Sánchez, sin haber dejado un solo título en su gestión y con un equipo que se le desinfló completamente desde hace más de un mes.

Junto con Larcamón también se va todo su cuerpo técnico, por lo que así concluye una etapa bastante pobre de La Máquina, ya que llegó con cero títulos y se fue con cero títulos.

A su vez, el entrenador fue la gran apuesta del director deportivo Iván Alonso, cuyo puesto por el momento no estaría en riesgo, si bien en este momento en el club de La Noria no hay ningún tipo de certeza.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

Explicación no pedida… ¿Culpa aceptada?

Hay un fragmento del comunicado de Cruz Azul que llama la atención y merece ser resaltado:

“Si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo (ajeno a las versiones de algunos sectores de la prensa), estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la Liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo“.

Lo anterior se puede leer como una explicación no pedida, luego de que se diera a conocer la versión de que el presidente Víctor Velázquez corrió a Larcamón, tras las críticas del técnico luego del 1-1 ante Querétaro, donde cuestionó el regreso al Estadio Banorte y ironizó con un partido de leyendas previo al duelo de Cruz Azul.

Claro que nadie pidió esa explicación a Cruz Azul, pero la comunicación institucional consideró que había que precisarlo; la interpretación ya corre a cuenta de cada quien.

Joel Huiqui será el interino ante Necaxa; hizo torneo horrible con la Sub-21

Por otra parte, se informó también que Joel Huiqui será director técnico interino, al menos para el duelo ante Necaxa, acompañado por Sergio Pinto como auxiliar, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Jorge Martínez como preparador físico.

Huiqui estaba a cargo de la Sub-21 de Cruz Azul, pero tuvo una muy mala campaña, ya que en el Clausura 2026 su equipo terminó en la posición 15 con solo 19 puntos, fuera de Liguilla.

Por ahora se informó que tomará las riendas del equipo para el último juego de la Jornada 17, aunque habrá que esperar si La Máquina apuesta por un entrenador de mayor jerarquía para la Liguilla o si ya piensa en el próximo torneo.