Niega Sheinbaum conocer una “operación cicatriz” por Plan B

La presidenta señaló que la reforma electoral avanzó en reducción de privilegios, mientras la revocación de mandato quedó fuera; deja a los partidos la definición de alianzas

Luego de la aprobación parcial de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer una posible “operación cicatriz” mencionada por Ricardo Monreal, y afirmó no tener información sobre negociaciones políticas.

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La mandataria señaló que la iniciativa enviada por el Ejecutivo logró aprobar la parte relacionada con la reducción de privilegios, mientras que la revocación de mandato no alcanzó los votos necesarios en el Congreso.

La discusión del Plan B de reforma electoral entra en una nueva fase tras su aprobación parcial, con cambios enfocados en el sistema político.

Sheinbaum indicó que corresponde a Morena y sus aliados definir sus acuerdos políticos y el rumbo de sus alianzas tras la votación.

El resultado dejó abierta la discusión sobre los alcances de la reforma electoral y la posibilidad de nuevas modificaciones, dependiendo de la correlación de fuerzas en el Congreso.