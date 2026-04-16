Nikola Jokic y los Denver Nuggets enfrentarán a Indiana Pacers en el México City Game 2026 ¿cuándo y dónde se jugará el partido?

El partido número 35 de la NBA en México marca la mayor cantidad en cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá y se llevará a cabo Durante la Semana de ‘Día de Muertos’

¡Hay una gran noticia para los fans mexicanos del basquetbol!

El gran jugador serbio Nikola Jokic estará de visita en México junto con todo el plantel lleno de estrellas de los Denver Nuggets, en el próximo partido de temporada regular que se celebrará en nuestro país, informó la NBA este jueves.

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El rival del equipo de Colorado serán los Indiana Pacers, de quien se espera que pueda contar ya con su estrella Tyrese Haliburton quien se recupera de una lesión.

¿Cuándo se celebrará el México City Game 2026 entre Nuggets vs Pacers?

El partido de temporada regular entre Denver Nuggets vs Indiana Pacers en territorio azteca se celebrará el próximo 7 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México.

Este enfrentamiento marcará el partido número 35 de la liga en México desde 1992 —más que en cualquier país fuera de Estados Unidos y Canadá— y se llevará a cabo durante la semana de las celebraciones tradicionales de ‘Día de Muertos’ por tercer año consecutivo.

El tema de ‘Día de Muertos’ se destacará a través de diversas activaciones dentro de la arena durante el juego, incluyendo una cancha de basquetbol con diseño especial y varias iniciativas de interacción con los aficionados.

“El NBA Mexico City Game continúa brindando a los aficionados en México una conexión en primera fila con la liga, sus equipos y sus jugadores. Ser sede del partido número 35 en el país refleja la profundidad de la relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo”, aseguró Raúl Zárraga, vicepresidente Senior y Jefe de Operaciones de la NBA Latinoamérica.

Segunda vez que Nuggets vendrán a México; primera para Pacers

Los Nuggets, campeones de la NBA en 2023 y que disputarán su segundo partido en México, actualmente cuentan con el tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, Nikola Jokic, el All-Star de la NBA 2026 Jamal Murray y el espectacular Aaron Gordon.

La primera vez que Denver estuvo en territorio mexicano fue el 14 de octubre de 2006, en un partido de exhibición celebrado en la Arena Monterrey frente a los Golden State Warriors.

En aquella ocasión la NBA aprovechó la presencia mexicana de Eduardo Nájera con el equipo de Nuggets para programar dicho encuentro. Esa vez también vinieron jugadores de la talla de Carmelo Anthony, Marcus Camby, JR Smith, Kenyon Martin, entre otros.

Por su parte, los Pacers, actuales campeones de la Conferencia Este y que debutarán en la Ciudad de México, cuentan con el dos veces All-Star de la NBA Tyrese Haliburton, el campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All-Star Pascal Siakam, y el integrante del Segundo Equipo Defensivo de la NBA 2025 Ivica Zubac.

“Estamos muy entusiasmados de llevar el basquetbol de los Indiana Pacers a la Ciudad de México durante una época del año tan significativa y vibrante. Esta es una gran oportunidad para celebrar nuestra creciente base de aficionados en México y en toda América Latina, al mismo tiempo que reconocemos a las fuertes comunidades hispanas y latinoamericanas aquí en Indiana. Al conectar a nuestros aficionados locales y globales, fortalecemos la cultura compartida, la energía y el amor por el juego que hacen de este evento algo tan especial”, mencionó Mel Raines, presidenta y CEO de Pacers Sports & Entertainment.

Foto: Reuters

¿Dónde ver el México City Game 2026?

El NBA Mexico City Game 2026 entre Denver Nuggets vs Indiana Pacers se transmitirá en vivo en México por ESPN, en toda América Latina y alrededor del mundo, incluyendo ESPN en Disney+ en mercados internacionales seleccionados, alcanzando a aficionados en más de 200 países y territorios a través de televisión, medios digitales y redes sociales.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el partido?

Los aficionados pueden registrarse para recibir información sobre boletos y acceder a una preventa exclusiva que se llevará a cabo el miércoles 27 y jueves 28 de mayo en NBAMexicoCityGame.mx. Los boletos estarán disponibles para tarjetahabientes de Banco Azteca el lunes 25 y martes 26 de mayo, y para el público en general el viernes 29 de mayo. Paquetes especiales con acceso premium, experiencias VIP y hospitalidad ya están disponibles en nbaexperiences.com/nba-mexico-city-game-2026.

Equipos NBA y número de veces que han jugado en México

Mavericks 8

Spurs 7

Suns 6

Rockets 6

Magic 4

Jazz 4

Pistons 3

Heat 3

Nets 3

Clippers 3

76ers 2

Warriors 2

Cavaliers 2

Bullets 2 y 2 como Wizards

Supersonics 2

Hawks 1

Bulls 1

Thunder 1

Kings 1

Celtics 1

Timberwolves 1

Hornets 1

Nuggets 1 (2 con 2026)

Knicks 1

Pacers (1 con 2026)

Historial completo de los Juegos de NBA en México

AÑO RESULTADO SEDE Y TIPO