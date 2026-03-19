“No es concesión, es mi derecho”: Sergio Mayer regresa a Diputados y estalla la polémica

El diputado Sergio Mayer Bretón defendió su regreso a la Cámara de Diputados y aseguró que todos los legisladores tienen intereses personales, por lo que no descartó volver a pedir licencia si le surge algún otro proyecto relacionado con su carrera.

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Ante las críticas que ha desatado su salida de San Lázaro para participar en un show televisivo, dijo, desde su curul, que ofrece disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos ante una determinación que tal vez no es políticamente correcta, pero aseguró tiene derecho a solicitar licencia y a regresar con su grupo parlamentario.

“Yo agradezco el interés que tengan algunos compañeros con respecto a mi proceder, lo cual me llama mucho la atención deberían de estar al pendiente también del trabajo que hacen ellos. Entiendo perfectamente el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad, es un alto honor ser diputado y es por eso que estoy de regreso y puedo decir que se hicieron y usted lo sabe, presidenta, que en tiempo y forma se hicieron los procedimientos para poder solicitar esa licencia”, sentenció.

Sergio Mayer, diputado morenista, conversa con integrantes de la bancada priísta. | Foto: Cuartoscuro.com

En tono desafiante, precisó que quizá políticamente fue incorrecta su solicitud de licencia, pero insistió en que ésta fue moralmente y legalmente obtenida y por eso solicitó la licencia.

“Mi regreso no es una concesión que me están dando, de ninguna manera, sino es un derecho y tengo el derecho de solicitar licencia y también tengo el derecho a regresar con mi grupo parlamentario”, dijo.

Sin embargo, el tema dividió a los legisladores, pues incluso diputados de Morena criticaron la reincorporación de Sergio Mayer a su diputación.

El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro. | Foto: Cuartoscuro.com

El diputado de MC, Juan Zavala, advirtió que el de diputado no es un trabajo de segundo orden ni de segunda mesa. “Este es uno de los más grandes honores que puede tener una mexicana o un mexicano, que es el de representar a millones de nuestros paisanos. Y este trabajo me parece que se tiene que venir a honrar todos los días con trabajo presencial y haciéndole honor a quienes nos pusieron en esta casa”, dijo tras advertir que no se debió autorizar su regreso.

El diputado de MC, Juan Zavala, advirtió que el de diputado no es un trabajo de segundo orden ni de segunda mesa. “Este es uno de los más grandes honores que puede tener una mexicana o un mexicano, que es el de representar a millones de nuestros paisanos. Y este trabajo me parece que se tiene que venir a honrar todos los días con trabajo presencial y haciéndole honor a quienes nos pusieron en esta casa”, dijo tras advertir que no se debió autorizar su regreso.

Sin embargo, la Comisión de Honor y Justicia de Morena le abrió un proceso a Mayer por haber supuestamente violado sus estatutos y aunque estaba citado el martes 17, se sabe que no se presentó y actualmente tiene suspendidos sus derechos partidarios.

El diputado suplente de Mayer, Luis Morales Flores, quien apenas estuvo quince días en su cargo, dijo que originalmente él había sido elegido, por tómbola, como diputado titular, pero luego lo dejaron como suplente.

“Yo vine a representar a mi pueblo nada más y trabajé con muchas ganas. No vengo a banquear a nadie, ni vengo a confrontar a nadie”, dijo el indígena otomí, originario de Temoaya, Estado de México.