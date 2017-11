No habrá cirugía mayor al gasto por reconstrucción

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Jorge Estefan Chidiac, aseguró que el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 estará listo para el próximo jueves y descartó que sufra una cirugía mayor, por la reasignación de recursos para la reconstrucción por los sismos de septiembre.

Asimismo, se pronunció por etiquetar los recursos para la reconstrucción en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en lugar de constituir un nuevo fondo, ya que ello implicaría crear reglas de operación, métodos de fiscalización y capacitación, en un momento que urge la reconstrucción.

En entrevista, el legislador priista precisó que la reconstrucción por los sismos es una necesidad social que generará una presión de gasto importante, que oscilará entre los 40 mil y 50 mil millones de pesos, que representan menos del 1.0 por ciento del PEF, que asciende a cinco billones 279 mil 667 millones de pesos.

Y aunque hay exigencias de diversos sectores para incrementar los recursos, el diputado precisó que la idea original es que sea el jueves cunado se vote el dictamen, pero si llegan temas pendientes lo llevarán al martes 14, “pero parece ser que las condiciones son propicias para sacarlo el jueves”.

Manifestó que los integrantes de la Comisión harán los ajustes correspondientes al proyecto de PEF 2018, pero descartó cualquier cirugía mayor, porque se trata de una propuesta sensata y responsable, acorde con las necesidades del país. “Lo que le vamos a poner, digamos, es aderezo a la ensalada, pero no vamos a cambiar los ingredientes”, expresó.

Estefan Chidiac apuntó que la reconstrucción por los sismos oscilará entre los 40 mil y 50 mil millones de pesos, “entonces, pues tampoco es una cosa que vaya a desbalancear de manera drástica el Presupuesto; sí hay que hacer ajustes, algunos aprietes de cinturón, pero está dentro de los márgenes manejables”, subrayó.

Por lo que toca al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), de donde diputados canalizan recursos directamente a sus distritos, dijo que no figurará en el PEF 2018, porque sus recursos se canalizarán directamente a la reconstrucción, en lugar de que los diputados los redireccionen hacia sus estados y municipios.

“La mano de los diputados federales estará en la reconstrucción, contribuimos con nuestro granito de arena a la reconstrucción del país, y es muy buen destino”, dijo.

Señaló que las entidades federativas deben tener un buen presupuesto en 2018 y recordó que en años pasados han sido los más beneficiados, porque no han tenido recortes. “Las participaciones para los estados y municipios crecen de manera sustancial y no he visto a gobernador alguno mostrándose insatisfecho”.

Comentó que, hasta el viernes pasado, el monto de las peticiones de mayores presupuestos para diferentes actores políticos era de 400 mil millones de pesos, cifra que aumentará porque aún se siguen recibiendo propuestas, pero estimó que la suma será menor a los 800 mil millones.

Respecto a las medidas para blindar el PEF frente a las campañas electorales de 2018, dijo que se tomarán en cuenta todas las propuestas, sobre todo las de transparencia, a pesar de que hay suficientes medidas en ese sentido.

