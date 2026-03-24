No habrá estacionamiento para el México vs. Portugal; cierres viales a 1.5 km del Azteca

Las autoridades y Estadio indicaron que solo se permitirá el acceso a las inmediaciones del inmueble a aficionados con boleto en mano

La reinauguración del Estadio Azteca este sábado con el juego entre México y Portugal pinta para ser con muchísimos problemas viales y de movilidad para los aficionados.

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Autoridades de la Ciudad de México y el propio Coloso de Santa Úrsula informaron una serie de implementaciones para el día del juego, lo cual provocará, seguramente, todo tipo de situaciones.

Sin estacionamiento general disponible

De entrada, el estacionamiento general del Estadio Azteca no estará disponible. De tal forma que ningún aficionado común y corriente podrá ingresar su vehículo.

Es decir que todos los incondicionales, como le llama la Selección Mexicana a sus fanáticos, tendrán que llegar al inmueble a pie.

Pero además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará el dispositivo denominado como “última milla”.

El cual refiere que a kilómetro y medio del Estadio Azteca, en toda su periferia, estará completamente cerrado a la vialidad, por lo que se tendrá que llegar sí o sí caminando.

Dichos cierres viales comenzarán desde las seis de la mañana, de tal forma que estarán todo el día y la zona, si se va en automóvil, será un completo caos.

Acceso peatonal solamente con boleto en mano

Además, se especificó claramente que el acceso a la zona de la última milla, donde ya está el Estadio Azteca, solamente será con boleto en mano para los aficionados y para personal acreditado ante las instancias correspondientes.

Es decir, toda persona que no tenga boleto no podrá seguir su camino hasta el Coloso de Santa Úrsula, aunque seguramente en las inmediaciones habrá revendedores que intenten hacer su negocio.

¿Cómo se podrá ingresar al Estadio Azteca?

Se establecieron dos puntos de acceso:

1.- Desde Santa Úrsula o Avenida del Imán: puertas 3 y 8 (con posibilidad de habilitar accesos adicionales).

2.- Desde el CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan: acceso peatonal por Tlalpan.

Metro, Metrobús y Tren Ligero hasta la 1 am

Se informó también que habrá transporte público con horario extendido hasta la 1 de la mañana del domingo 29 de marzo.

De tal forma que Metro, Metrobús y Tren Ligero podrán ser utilizados por los asistentes al encuentro, esto para mitigar la falta de acceso vehicular en la zona.

Además, el Tren Ligero contará con servicio especial desde Tasqueña hasta el Estadio Azteca y habrá rutas directas de Trolebús desde Perisur, Tasqueña y Universidad.

Por otra parte, también se habilitará una zona para solicitar taxis y vehículos de aplicación en puntos perimetrales en Viaducto, Renato Leduc y Paseo Acoxpa.