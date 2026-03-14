No habrá taquillas abiertas para Pumas vs. Cruz Azul; duelo de alto riesgo

El club felino pidió a los aficionados que no tengan boleto que no vayan al estadio; se desplegará fuerte dispositivo de seguridad

Se espera que sea un juegazo entre Pumas y Cruz Azul este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro que tiene muchos ingredientes extracancha que han generado un ambiente tenso para este juego, por lo que bien se le puede considerar de alto riesgo.

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En ese marco, el Club Universidad informó que no habrá taquillas abiertas en el inmueble el día del encuentro, por lo que los aficionados que no tengan entrada no la podrán adquirir en el lugar.

A su vez, la escuadra del Pedregal le pidió a los aficionados que no tengan boleto, que no vayan al estadio, si bien la reventa seguramente hará su agosto y muchos les comprarán boletos.

Apertura de estacionamiento y puertas del estadio

Dentro de las recomendaciones que emitió Pumas para que no haya problemas en el ingreso al estadio, informó el horario de apertura de los distintos estacionamientos, así como las puertas del estadio.

Los estacionamientos se abrirán a partir de las 17:00 horas, mientras que las puertas del estadio a las 18:00 horas, por lo que lo harán tres horas y diez minutos antes del silbatazo inicial.

Además, se invitó a la afición a que realice su llegada al estadio con anticipación, para evitar cualquier contratiempo y que el flujo de gente que ingrese al inmueble sea de manera ordenada.

Habrá un fuerte dispositivo de seguridad

Por otra parte, se desplegará un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, para garantizar la seguridad de los aficionados durante su asistencia al estadio.

Y es que en particular este cotejo, tiene algunas situaciones extracancha que han encendido los ánimos, como por ejemplo que la afición de Cruz Azul se sintió agraviada luego de que la UNAM los corriera de último minuto del inmueble que rentaron todo el año pasado.

Además, lo sucedido en el último juego entre estos dos equipos, cuando Adalberto Carrasquilla fracturó a Kevin Mier en una jugada accidental, dejó rencillas y cuentas pendientes entre ambos equipos; por lo que si el juego se torna ríspido, eso podría trasladarse a las gradas, lo cual es muy peligroso.