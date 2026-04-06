No hay razón para subir gasolina, advierte Sheinbaum

El gobierno federal aseguró que el subsidio fiscal y acuerdos con distribuidores cubren costos y permiten ganancias; la presidenta anunció vigilancia para evitar abusos

No existe justificación para incrementos en el precio de la gasolina y el diésel, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el esquema de subsidios fiscales y acuerdos con distribuidores permite cubrir costos y asegurar ganancias.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la estrategia se basa en la reducción del IEPS, lo que compensa el aumento del precio internacional del petróleo y evita que impacte al consumidor.

Precisó que también se fijó un límite en los márgenes de ganancia, garantizando la rentabilidad sin necesidad de subir precios.

Sheinbaum sostuvo que cualquier incremento carece de sustento técnico y responde a decisiones unilaterales fuera del esquema vigente.

En ese contexto, la Profeco intensificó operativos de verificación para supervisar precios y detectar abusos en estaciones de servicio.

La presidenta señaló que algunos establecimientos han elevado precios sin justificación, pese a recibir el subsidio.

El alza internacional del petróleo llevó al gobierno a aplicar una estrategia para contener precios y evitar presiones inflacionarias.

La gasolina magna se mantuvo por debajo de 24 pesos por litro, gracias a la reducción del IEPS y acuerdos con distribuidores.

El subsidio alcanzó cerca de 9 pesos por litro, evitando que el precio subiera a 33 pesos, aunque implicó menores ingresos fiscales.

En contraste, el diésel subió hasta cerca de 30 pesos, por lo que se estableció un tope de alrededor de 28.28 pesos por litro.

El precio del diésel impacta directamente en el transporte y la logística, por lo que influye en la inflación de bienes y servicios.

El gobierno evalúa medidas adicionales para bajar el precio del diésel y evitar efectos en la economía.