No le corresponde al INE hacer el mapeo del narco: Taddei

Advierte que los partidos tienen la obligación de revisar “con lupa” a sus candidatos a cargos de elección popular

En medio de la polémica por las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que al organismo no le corresponde hacer el mapeo del narcotráfico del país y pidió a los partidos políticos fortalecer sus filtros para elegir candidatos.

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En conferencia de prensa, insistió en que el Instituto buscará fortalecer sus mecanismos de fiscalización pero también los partidos tienen que asumir su responsabilidad.

“El llamado a los partidos políticos, habría que exigirles que con lupa revisaran los expedientes de sus candidaturas y que no permitieran que la ciudadanía estuviera sometida a una elección en donde tendría que participar por gente que desconociendo el total de su currícula pudiera incluso llegarla a elegir…Exigirle a los partidos políticos con los que cuenta México a nivel nacional y a nivel local, que sean pulcros y que definan con mucha, pues con mucha solvencia los expedientes para quienes van a ser sus candidatos”, dijo al referirse a este tema.

Insistió en que cualquier denuncia, ya sea por intervención del crimen organizado o cualquier otra irregularidad, tiene que darse con pruebas y no solo con base en declaraciones, incluso a destiempo.

“Hay que ser muy juiciosos para comentar estos temas porque deben de estar acompañados de denuncias y si no dejamos rastro de denuncias entonces es prácticamente que no hicimos nada ante un hecho que fue evidente para una parte del país, para una parte de un estado, para una parte de un municipio. Yo creo que hay que pugnar porque ante una evidencia o una sospecha de intromisión debamos de denunciar estos hechos. Nuestra estructura, la de los organismos públicos locales y los poderes ejecutivos y municipales en los estados”, dijo al referirse a las acusaciones sobre coacción del voto en las elecciones de 2021 en Sinaloa.

En otro tema, la presidenta del INE informó la conclusión del proceso de integración de la Junta General Ejecutiva y señaló que se cumple cabalmente la paridad de género, porque no es sólo un acatamiento de un mandato constitucional, sino que responde a una profunda convicción personal, a fin de abrir espacios reales para la participación de las mujeres. Agregó que este organismo incluye a personas integrantes de la comunidad indígena y de la población LGBTTIQ+.

En las direcciones ejecutivas del INE quedan, en el Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán;

Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero Millán; Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López; Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno Troncoso;

Capacitación Electoral y Educación Cívica, Eduardo Hugo Ramírez Salazar; Administración, Liliana Díaz de León Zapata y Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca.