“No me gusta el formato de playoffs de la NBA G-League”: Vitor Galvani, coach de Capitanes CDMX

Al coach de Capitanes le gustaría jugar series a siete partidos y no uno solo de eliminación directa

Si bien los Capitanes de la Ciudad de México pasan por su mejor momento desde que se unieron a la NBA G-League en 2021, prueba de ello es que clasificaron a playoffs por primera vez en su historia y además lo hicieron anticipadamente porque todavía quedan partidos por jugar, hay algo que no convence del todo al head coach del equipo, Vitor Galvani.

TE PUEDE INTERESAR: Barcelona pasa por encima del Newcastle y se mete a cuartos de Champions

Y es que la postemporada de la Liga de Desarrollo tiene la peculiaridad de que las fases de cuartos de final, semifinales y finales de conferencia se juegan a un solo partido de eliminación directa, y no hay series de siete partidos como en la NBA.

“Es difícil porque son juegos únicos; ya estuve así con el seleccionado brasileño. El nivel mental, el nivel de presión no solamente con los jugadores sino con el cuerpo técnico es alto. Todo lo que está bajo control, hay que hacerlo aún mejor para que todo salga bien y muchas veces sale mal”, reconoció el brasileño.

Es por eso por lo que los ‘Caps’ tratan de quedar como líderes de la conferencia Oeste para tener la que parece ser la única ventaja que tendrían en playoffs: ser locales en sus partidos eliminatorios.

“Si no estamos preparados a full seguramente tendremos problemas. Entonces no me gusta (este formato) porque muchas veces todo se define en un partido. Me gustaría que fuera una serie como en la NBA de siete partidos, pero es lo que es e intentaremos hacer lo mejor que podamos”, afirmó Galvani.

Actualmente el equipo capitalino marcha como líder del Oeste con récord de 22-9, pero tiene muy de cerca a South Bay Lakers, que tienen la misma marca de ganados y perdidos, y un poco más atrás a Río Grande Valley Vipers con 20-11, por lo que, aunque ya tengan su boleto asegurado a postemporada, no deben confiarse en los cinco partidos que le restan.

CDMX cerrará la temporada regular con todos sus duelos en calidad de visitante a Sioux Falls Skyforce (20 y 21 de marzo), Valley Suns (24 y 25 de marzo) y finalmente ante Austin Spurs el 28 de marzo.

“Todos los juegos son vencibles y vamos a ir juego a juego. Tenemos el objetivo de traer un juego a casa, ahora mismo estamos en una posición que me gusta, porque tenemos control de todo, si jugamos bien terminamos en primeros”.