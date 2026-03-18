“No nos llevamos bien”: Excompañero de Daniel Suárez admite mala relación mientras su nuevo equipo arropa al mexicano

Ross Chastain admite mala relación con Daniel Suárez tras incidente en NASCAR. Revela tensión desde Trackhouse y critica su actitud en pista

La relación entre el piloto mexicano Daniel Suárez y su excompañero de equipo en Trackhouse Racing, Ross Chastain, sigue siendo tensa. Recientemente, después de una carrera, el nacido en Alva, Florida, rechazó responder a la prensa sobre el conflicto que tuvo con el de Monterrey, Nuevo León. Tras su enfrentamiento, el estadounidense confesó que no entendía completamente lo ocurrido y prefirió evitar declaraciones que pudieran malinterpretarse.

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Recién la estrella de la NASCAR Cup Series rompió el silencio sobre su confrontación post-carrera con Suárez en el Las Vegas Motor Speedway. Tras analizar los videos, Chastain no ocultó su preocupación por la falta de responsabilidad que percibe en el regiomontano.

El altercado comenzó cuando Chastain se desvió hacia el auto de Suárez tras la bandera a cuadros, lo que provocó el reclamo del mexicano. La discusión subió de tono y terminó cuando el estadounidense empujó a Suárez, teniendo que ser separados por miembros del equipo.

“En el momento, definitivamente estaba acalorado y enojado y habría hecho las cosas de manera diferente… no me habría desviado hacia él después de la carrera… y luego no lo empujaría“, reconoció Chastain, mostrando arrepentimiento por su conducta.

Sin embargo, el piloto dejó claro que el conflicto viene de tiempo atrás, ya que nunca hubo química entre ambos cuando coincidieron entre 2022 y 2025 en Trackhouse.

“Antes de este fin de semana, no nos llevamos bien, y eso viene de más atrás… no creo que sea malo que no me lleve bien con todos”, afirmó.

Además, insistió en su crítica al comportamiento del mexicano: aseguró que no hay suficiente responsabilidad en su forma de actuar y que eso fue lo que más lo molestó tras el incidente.

Mientras tanto, en Spire Motorsports, Michael McDowell encuentra en Suárez a un aliado clave y destacó su espíritu competitivo.

“Aporta una intensidad que me resulta muy estimulante… ahora tengo a alguien que me ayude a presionar”, comentó sobre el mexicano.

Curiosamente, McDowell también tuvo un roce con Suárez en 2019, cuando el mexicano lo derribó en Phoenix. Años después, lo recuerda con humor y reconoce su evolución: “es un campeón”, destacando que aporta credibilidad y experiencia a su nueva organización.