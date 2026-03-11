No paran las tragedias; América ganó en Philadelphia pero Malagón se rompió y quedaría fuera del Mundial

Raphael Veiga anotó el gol de la victoria, pero quedó en segundo plano tras la lesión del arquero

Las tragedias no paran en América. Las Águilas ganaron por la mínima 0-1 en Philadelphia, pero eso quedó completamente de lado, por la lesión de Luis Ángel Malagón.

Apenas hace unos días, Víctor Dávila se rompió el ligamento cruzado de la rodilla en el juego ante Juárez y ahora en Concachampions, el arquero muy probablemente se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo.

El partido estaba por terminar en su primera parte. El guardameta, quien volvía a la titularidad luego de ser banca ante Querétaro, quiso despejar una pelota.

Pero antes de poder hacerlo, el tendón dio de sí y el jugador cayó de inmediato al césped. El rictus de dolor fue inmediato, la cara de preocupación de sus compañeros, también.

El arquero no se pudo levantar, lo tuvieron que sacar en camilla y las sensaciones que dejaron las imágenes del guardameta, no fueron nada alentadoras.

América no se quiso anticipar; institucionalmente, emitió un comunicado en el que dijo que el arquero será sometido a pruebas médicas, una vez que lleguen a México.

Sin embargo, a través de la televisora propietaria del club, TUDN, miembros del cuerpo médico del equipo, filtraron de inmediato que era una muy posible ruptura del tendón de Aquiles.

Con eso, Luis Ángel no solo culminó su participación con América este semestre, sino que también quedaría completamente fuera de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

De por sí, el arquero la estaba pasando mal tanto futbolísticamente como en su vida personal y había manifestado que estaba en “deuda” por su nivel actual.

André Jardine lo había sentado ante Gallos Blancos el sábado pasado, para rotarlo con Rodolfo Cota, con el argumento de la gran cantidad de partidos.

Y justo en su regreso a la titularidad, Malagón se rompió en una jugada que también le pega directamente al Tri y a Javier Aguirre.

Porque aunque ya no era el titular en Selección y Raúl Rangel le había ganado la partida, sin duda Malagón era el segundo arquero seguro en la lista de 26 futbolistas para la justa mundialista.

Ya en cuanto a lo futbolístico, América sacó una victoria muy importante de su visita a Philadelphia, porque metió un gol de visitante y no recibió anotaciones.

De tal forma que si el equipo estadounidense quiere eliminar a las Águilas, tiene que meterle dos goles y no recibir en la Ciudad de México.

Situación que luce muy compleja, ya que si bien América tampoco atraviesa su mejor momento, no es un equipo que se muestre endeble defensivamente.

Fue al minuto 20 del cotejo, que América consiguió el gol de la victoria, por medio de una gran anotación de Raphael Veiga, a pase de Brian Rodríguez.

El Rayito le puso una pelota dentro del área y de primera intención, Veiga le metió un riflazo de pierna zurda, para que la pelota se metiera en el ángulo.

Hasta ahí iba todo bien, América estaba sacando el resultado, al tiempo de encaminar la eliminatoria a su favor, pero vino la lesión de Malagón.

Es una verdadera pena para el guardameta, porque seguro iba a ir a la Copa del Mundo con México, aunque quizá ya no como titular, pero con esta situación, ha quedado fuera de la justa.

América volverá a nuestro país y se enfocará en su siguiente juego de la Liga MX, el cual será ante Mazatlán el próximo domingo, en busca de puntos que le sirvan para no salir de la zona de Liguilla.

Pero lo sucedido con Luis Ángel Malagón, sin duda que le pegará en lo anímico al equipo de Coapa, toda vez que ha perdido a su arquero titular, quien iba a cumplir su sueño de ir al Mundial.