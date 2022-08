No puede haber discriminación en CDMX: Sheinbaum

AIDA RAMÍREZ

No descarta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo sanciones penales, además de las administrativas a los locales o comercios que mantengan acciones de discriminación.

Pero además, cuestionó la actitud de legisladores federales del PAN, quienes en lugar de apoyar o esperar a que se lleve a cabo una investigación por lo sucedido en un restaurante en la alcaldía Miguel Hidalgo, salen a defender al local.

Reiteró que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) está investigando las denuncias de discriminación racial en el restaurante Sonora Grill.

Al respecto, la mandataria capitalina afirmó que la discriminación en la CDMX es un delito penal y que las sanciones que podría recibir el restaurante van desde una multa económica hasta el cierre del establecimiento de manera temporal.

“¿Qué es una sanción administrativa? Pues el cierre del establecimiento por un tiempo, una multa, etc. No solo lo que había antes que era solo una capacitación, como fue en el caso de Six Flags”, indicó.

“En este caso que es discriminación por el color de la piel, pues tiene que hacerse la investigación”, añadió.

Asimismo, Sheinbaum Pardo condenó la discriminación que se vive en la Ciudad de México y en todo el país y acusó que en muchas ocasiones ésta viene de “los conservadores”.

En conferencia de prensa, recordó que de acuerdo a una encuesta hecha por el Copred, la primera razón de discriminación en la CDMX es por el color de la piel; la segunda es por ser indígena y la tercera por ser mujer.

“O sea si eres una mujer indígena morena eres más discriminada. Por eso nuestra insistencia en que Paseo de la Reforma haya una mujer indígena, y al mismo tiempo nuestra insistencia a Copred de que revise bien qué está pasando en el Sonara Grill”, demandó, y en caso de reconocerse una discriminación por color de la piel “que haya un sanción administrativa y que haya una explicación”, señaló.

La semana pasada, se reveló que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México investiga el caso de presunta discriminación a comensales del Restaurante Sonora Grill que fue difundido en redes sociales, donde se denunciaba que les asignaban un área de acuerdo al color de piel.

Apenas hace unos días, la mandataria llamó a la sociedad a trabajar con el gobierno para no permitir ningún tipo de discriminación.

“En el caso de los restaurantes hay que ver si este es el caso o de algunos restaurantes y si es el caso pues evidentemente no podemos permitirlo, esto es un asunto del gobierno y un asunto de la sociedad, inclusive de los comensales. No podemos permitir que se distinga a una persona por el color de la piel o por dónde trabajamos, o por cuánto ganamos, o si somos mujeres o somos hombres, o si somos parte de la diversidad sexual, es decir, no puede haber discriminación en la ciudad”, dijo.

Y aseguró que se reforzará el trabajo institucional para erradicar el clasismo, racismo y todo tipo de discriminación.