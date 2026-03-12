¡No puede ser! Otro lesionado del Tri; Marcel Ruiz se lastimó la rodilla en San Diego

El mediocampista del Toluca abandonó el campo caminando pero con cara de muchísima preocupación

Ya paren por favor. Qué manera de tener más y más lesionados para la Selección Mexicana, porque un día después de lo que sucedió con Luis Ángel Malagón, ahora fue Marcel Ruiz quien pegó tremendo susto.

Fue a la altura del minuto 40′ del juego entre Toluca y San Diego en el Snapdragon Stadium, que el mediocampista de los Diablos Rojos, sufrió una lesión en la rodilla derecha.

Marcel, quien es uno de los seguros en la lista final de Javier Aguirre, iba corriendo en una acción defensiva, pero abrió mucho el compás y se le trabó la rodilla derecha.

El jugador cayó de inmediato al césped y pidió las asistencias médicas, con tremendo semblante de preocupación, e incluso se llevó la mano a la boca, en señal de incredulidad.

El cuerpo médico del Toluca corrió de inmediato al jugador y comenzaron a manipularle la articulación, a ver si podía hacer ciertos movimientos.

Marcel se llevó las manos a la cara y estaba aterrado por lo sucedido, aunque quizá una buena señal es que abandonó el campo por su propio pie.

Antonio Mohamed tuvo que mandar el cambio, porque el futbolista no pudo continuar en el juego, a la espera de saber qué fue lo que le sucedió en la rodilla.

Si Marcel Ruiz llegara a tener una situación grave, automáticamente, al igual que Luis Ángel Malagón con su ruptura del tendón de Aquiles, quedará fuera de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.