No se ve para cuándo arranquen los motores de la economía mexicana: CEESP

A pesar del optimismo que puede generar el programa de inversión en infraestructura que anunció recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, y que va de la mano con el Plan México, las expectativas de crecimiento continúan siendo limitadas, aseveró la iniciativa privada del país.

Y es que, “el escenario para 2026 sigue siendo cauteloso”, con una tasa de crecimiento débil, hasta ahora en promedio de 1.5%; una corrección del pronóstico de inflación al alza que ya se ubica en 4.0% y una mayor preocupación por problemas de inseguridad pública, que es el principal factor considerado que podría inhibir el ritmo de crecimiento, “los niveles de confianza tanto para los consumidores como para los dirigentes empresariales continúan siendo reservados”.

En su análisis semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), observa que tras el resultado acumulado para todo 2025 de la inversión fija bruta que recién se dio a conocer, muestra una disminución de 6.7% para el total de este indicador, su primera caída en los últimos cinco años.

En tanto que, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en diciembre pasado tuvo un incremento mensual de 0.5%, lo que, si bien fue su tercer mes consecutivo con un resultado positivo, evidentemente fue insuficiente para evitar que en su comparación anual la inversión se mantuviera en terreno negativo al registrar una caída de 1.6%, con lo que acumuló dieciséis meses consecutivos con variaciones anuales negativas.

Asimismo, el organismo señala que esto podría anticipar un menor impulso de la actividad productiva para el presente año, considerando que las expectativas en este tema no son muy alentadoras, sobre todo cuando, de acuerdo con los resultados de las finanzas públicas de enero de este año, se aprecia que el gasto público en inversión física cayó a una tasa anual de 30.3 por ciento.

Pero que además de ser su mayor descenso para el mismo mes desde 1991, está muy lejos del pronóstico de un crecimiento de 10.0% para todo el año previsto en los Criterios Generales de Política Económica 2026.

A lo anterior, agrega el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CEESP), el consumo privado, que es otro importante motor del crecimiento, cerró 2025 con su mejor comportamiento en los últimos diez meses al reportar un incremento mensual de 1.2% en diciembre. De esta manera, su comparación anual mostró un avance de 5.6%, el más alto desde marzo de 2024.

“Esto pareciera anticipar un mejor desempeño del consumo para este año. Sin embargo, esto no fue suficiente para mostrar una mejora importante. Aún con este impulso de finales de año, su crecimiento acumulado para todo 2025 fue de solo 1.2%, el más bajo en los últimos cinco años”, observó.

Con lo anterior y de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2025 “los principales motores del crecimiento mostraron un mejor desempeño, aunque nada significativo o fuera de su tendencia de debilitamiento”, insiste el CEESP.