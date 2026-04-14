Activistas bloquearon Reforma e Insurgentes para exigir la devolución de los animales retirados del Refugio Franciscano el pasado 7 de enero. | Foto: Cuartoscuro.com

Integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano bloquearon Reforma e Insurgentes; acusaron a César Cravioto de ser “títere” y denunciaron la muerte de 34 perros bajo resguardo del gobierno

La advertencia llegó en medio del bloqueo sobre Paseo de la Reforma, en el cruce con Avenida de los Insurgentes: “No va a haber Mundial”. La frase fue pronunciada por Gina Rivero, directora del Refugio Franciscano, quien aseguró que las protestas escalarán si las autoridades no devuelven a los más de 900 perros y gatos retirados del albergue desde diciembre.

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Frente a uno de los cruces más transitados de la capital, Rivero sostuvo que las movilizaciones no terminarán en los próximos días y podrían prolongarse hasta junio, cuando la Ciudad de México recibirá cinco partidos de la Copa del Mundo de 2026. Según dijo, el objetivo será impedir cualquier actividad vinculada con el torneo mientras no exista una solución para los animales.

Integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano A.C. comenzaron desde temprano a ocupar los carriles centrales de Paseo de la Reforma, por lo que el cierre fue parcial y la circulación continuó de manera limitada por las laterales. Con mantas, carteles y consignas como “Somos la voz de los franciscanitos”, exigieron la devolución de los animales y la suspensión de las adopciones.

Durante la protesta, los manifestantes desplegaron un pendón con la imagen del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, a quien acusaron de actuar como un “títere” de Carmela Rivero Jiménez, directora de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, por respaldar las decisiones tomadas en torno al Refugio Franciscano.

El conflicto comenzó en diciembre, cuando más de 900 perros y gatos fueron retirados del refugio. A casi cuatro meses de distancia, los integrantes del comité sostienen que no existe información clara sobre el paradero de los animales ni sobre las condiciones en las que permanecen.

La tensión aumentó después de que el Gobierno de la Ciudad de México informara que no contempla el regreso de los animales al Refugio Franciscano. Además, los inconformes denunciaron que, mientras permanecen bajo resguardo en instalaciones habilitadas por las autoridades, al menos 34 perros han muerto.

“Los franciscanitos siguen muriendo y siguen sufriendo, por lo que el Refugio Franciscano, acompañado de la sociedad civil, ya empezaremos a hacer bloqueos, porque no hay otra manera de que te volteen a ver en esta Ciudad de México”, afirmó Gina Rivero.

Mientras se desarrollaba la movilización, personal de la Secretaría de Gobierno se acercó a los manifestantes para ofrecerles una mesa de diálogo con funcionarios capitalinos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Los inconformes señalaron que ya cuentan con una reunión oficial programada para este martes y que no aceptarán nuevas negociaciones mientras no existan compromisos concretos.

La postura del grupo se endureció después de conocer que las autoridades no prevén devolver a los animales. Por ello, advirtieron que las protestas continuarán en los próximos días y podrían extenderse durante los meses previos al Mundial de 2026. Al retirarse del cruce de Reforma e Insurgentes, dejaron un mensaje dirigido al gobierno capitalino: si no regresan los más de 900 perros y gatos, las movilizaciones seguirán.