Noche de Primavera 2026 en CDMX: sedes, artistas y Gran Baile Sonidero en el Zócalo

El Festival Noche de Primavera 2026 reunirá a 75 grupos y 450 artistas en 20 sedes con conciertos gratuitos en la Ciudad de México.

La Ciudad de México vivirá un fin de semana dedicado a la música con el Festival Noche de Primavera 2026, que se realizará el 21 y 22 de marzo con actividades gratuitas en espacios públicos emblemáticos. La iniciativa, organizada por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura, reunirá 20 sedes, 75 agrupaciones y 450 artistas, con una presencia mayoritaria de mujeres.

Durante la presentación oficial, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, destacó que el objetivo es fortalecer la convivencia en el espacio público y acercar propuestas musicales de distintos géneros a toda la población.

Sedes principales y cartel internacional

El sábado 21 de marzo las actividades se concentrarán en puntos del Centro Histórico como el Monumento a la Revolución, la Plaza Manuel Tolsá, el Kiosco Alameda, la terraza del Museo del Estanquillo, el Monumento a Beethoven y el Zócalo de la Ciudad de México, además de La Cañada en Los Dinamos.

El cartel contempla 18 invitados internacionales provenientes de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Italia y Nigeria.

En el Monumento a la Revolución se presentarán Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y Meme del Real. En el Monumento a Beethoven participarán La Tremenda Korte, Santiago Motorizado, Bella Litsa, Hermanos Menores y Black Panthera.

El Kiosco Alameda ofrecerá una jornada de fusión latina con Amandititita y otros proyectos, mientras que en Plaza Manuel Tolsá habrá electrónica con Sickick y Retro Cassetta. En Los Dinamos se desarrollará un rave con campamento de 16:00 a 6:00 horas con exponentes nacionales e internacionales.

Zócalo: 4º Gran Baile de Sonideras y Sonideros

4

El Zócalo capitalino será sede del 4º Gran Baile de Sonideras y Sonideros, de 12:00 a 24:00 horas, con 12 proyectos seleccionados por sorteo. Entre ellos destacan Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, Sonido Gallito, Sonido Bongonee y Sonido Superestrella.

La jornada incluirá la participación especial de Sonido Cóndor como homenaje a su trayectoria, además de invitados sonideros de la comunidad migrante en Estados Unidos.

Domingo 22: “Cuícatl, la ciudad que suena”

El domingo 22 de marzo se ampliará la programación con “Cuícatl, la ciudad que suena”, que llegará a 14 sedes en distintas alcaldías con 25 agrupaciones y alrededor de 150 músicos, incluidos siete proyectos internacionales de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Haití.

Espacios como Plaza San Jacinto, Parque Tezozomoc, Alameda Sur, Palacio Postal y FARO Tláhuac formarán parte de esta jornada que abarcará géneros como jazz, rock, electrónica, reggae, ska, metal, pop, hip hop y reguetón.

Con esta edición, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa el acceso gratuito a la cultura, promueve el talento emergente y consolida a la capital como un referente de diversidad musical y convivencia comunitaria.