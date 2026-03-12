El senador morenista rechazó que el voto en contra de la reforma electoral signifique una traición de los aliados

El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que sería un error de arrogancia que la alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo decidiera competir por separado en las elecciones de 2027 sólo porque no prosperó la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que ninguna fuerza política puede alcanzar por sí sola más de 300 diputados, por lo que para impulsar reformas constitucionales seguirá siendo indispensable construir mayorías con aliados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Morena compita sin aliados en los próximos comicios, Fernández Noroña descartó ese escenario y advirtió que una decisión de ese tipo sería equivocada.

“No, yo creo que sería un error, un error de arrogancia, además, porque no podemos olvidar que ninguna fuerza política por sí misma puede tener más de 300 diputados; de todos modos, vamos a requerir de aliados para hacer reformas constitucionales“, señaló.

En entrevista, el legislador rechazó que la decisión del PT y del Partido Verde de votar en contra de la reforma electoral en comisiones de la Cámara de Diputados represente una traición a la coalición. Sostuvo que las diferencias forman parte de la pluralidad del movimiento y no deben convertirse en descalificaciones entre fuerzas políticas que han construido una alianza electoral y legislativa.

“No, yo no comparto las posiciones sectarias que se están impulsando. Vamos a ir juntos en 2027, ¿para qué lastimamos a nuestros aliados endilgándoles calificativos que además no aplican?”, afirmó.

Por lo anterior, consideró que existen temas dentro de la propuesta que podrían discutirse y ajustarse, como la reducción de prerrogativas a los partidos políticos o el mecanismo para elegir la representación proporcional, sin embargo, señaló que la decisión de impulsar la iniciativa en sus términos originales ha limitado el margen de maniobra para negociar modificaciones.

Fernández Noroña advirtió que el enfrentamiento entre fuerzas aliadas sólo beneficia a la oposición. “Como lo dice Velasco, el Verde, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano están comiéndose las palomitas y nosotros nos estamos agarrando a palos, hombre, no puede ser”, expresó.

Recordó que la coalición ha alcanzado logros políticos importantes, como la obtención de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, posteriormente con Claudia Sheinbaum Pardo, así como la mayoría calificada en el Congreso, lo que ha permitido aprobar diversas reformas.