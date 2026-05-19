Inundaciones y granizo desatan caos en la CDMX y Edomex

Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este martes 19 de mayo provocaron inundaciones, caída de árboles, afectaciones al transporte público y severo caos vial en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo, lo que obligó a las autoridades capitalinas a activar la alerta amarilla en las 16 alcaldías alcaldías.

Entre las zonas más afectadas se reportaron vialidades de Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y el sur de la capital, donde los encharcamientos complicaron la circulación vehicular durante varias horas. También se registraron afectaciones sobre Insurgentes Norte, Circuito Interior, Periférico, Calzada Ignacio Zaragoza y Picacho-Ajusco.

En algunos puntos el nivel del agua dejó vehículos varados y provocó tránsito prácticamente detenido, mientras brigadas de emergencia realizaron labores de bombeo y retiro de basura para liberar coladeras y pasos a desnivel.

Encharcamientos en la autopista México-Puebla ❮ ❯

Las lluvias también afectaron el funcionamiento del transporte público. El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó marcha de seguridad en varias líneas debido a las precipitaciones, lo que ocasionó retrasos y saturación de andenes durante la hora pico. En el Metrobús se reportaron demoras por el congestionamiento vial y reducción de velocidad de las unidades.

Protección Civil alertó además sobre riesgo de caída de árboles, anuncios y posibles inundaciones derivadas de la acumulación de agua en calles y avenidas principales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán durante los próximos días en la capital y podrían intensificarse debido a la combinación de canales de baja presión y humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México.