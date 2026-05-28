Bloquean trabajadores la sede del Congreso de la CDMX

Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México bloquearon los accesos a la sede del órgano legislativo en demanda de aumento salarial y la renuncia del oficial mayor, Liber Iván Ortega León, a quien acusan de obstaculizar el cumplimiento de sus peticiones.

Apostados a las puertas del Congreso, señalaron que hay un ambiente de acoso laboral y violación a sus derechos, por lo que exigieron respuestas inmediatas. El cierre de la sede legislativa provocó que la mayoría de los diputados locales no pudiera acceder al recinto, por lo que la sesión del pleno no ha podido iniciar.

Demandan cumplimiento de sus derechos

Los manifestantes les exigieron a los legisladores empezar por respetar las leyes dentro de su propia casa, porque es inaceptable que en donde se legisla se violen los derechos de los trabajadores.

Entre consignas de "Xochitl entiende, el sindicato no se vende", los trabajadores exigieron el aumento salarial que les corresponde y que se respetan las condiciones generales de trabajo.