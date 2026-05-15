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Cae grúa sobre obra de la alcaldía Cuauhtémoc; reportan personas heridas

La SSC detalló que sólo hubo 4 personas que resultaron lesionadas, mismas que ya fueron trasladadas

Las personas que resultaron lesionadas ya fueron trasladadas a recibir atención médica
Las personas que resultaron lesionadas ya fueron trasladadas a recibir atención médica

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Poco después de las 14:30 hrs, una grúa tipo torre cayó en una obra en construcción en un edificio en Miguel Alemán y la Avenida Cuauhtémoc colapsó y dejó al menos cuatro personas heridas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la zona ya se encuentran paramédicos, Protección Civil, rescatistas y Bomberos para dar más detalles del incidente. 

Hasta el momento no se tiene reporte de trabajadores atrapados y las personas que resultaron heridas fueron trasladados a recibir atención médica.

Al lugar también llegó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para determinar el estado de la emergencia en la Cuauhtémoc.

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