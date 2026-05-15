Cae grúa sobre obra de la alcaldía Cuauhtémoc; reportan personas heridas

Poco después de las 14:30 hrs, una grúa tipo torre cayó en una obra en construcción en un edificio en Miguel Alemán y la Avenida Cuauhtémoc colapsó y dejó al menos cuatro personas heridas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la zona ya se encuentran paramédicos, Protección Civil, rescatistas y Bomberos para dar más detalles del incidente.

Hasta el momento no se tiene reporte de trabajadores atrapados y las personas que resultaron heridas fueron trasladados a recibir atención médica.

Al lugar también llegó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para determinar el estado de la emergencia en la Cuauhtémoc.