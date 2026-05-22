Cae sujeto que presuntamente disparó mientras circulaba en moto en Reforma

Detuvieron a Donovan "N", alias "Angelito MJ", persona que presuntamente disparó con un arma de fuego mientras circulaba a bordo de una motocicleta mientras circulaba en Paseo de la Reforma.

La información fue difundida por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez en sus redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo y el caso se hizo viral, luego que redes sociales comenzaron a circular los videos en los que se observa a Donovan acompañado de una mujer, circular por Paseo de la Reforma, quien en un momento de su bolsillo saca un arma y la dispara.

#ÚltimaHora | Está noche, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron al presunto responsable de realizar disparos al aire el pasado 17 de mayo mientras circulaba por Av. Paseo de la #Reforma a bordo de una motocicleta.



Ya fue puesto a disposición de la @FiscaliaCDMX para continuar con... https://t.co/tZ8gx4T7Yv pic.twitter.com/8pcmp3cPHX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 22, 2026

A través de redes sociales, Donovan, con su alias como nombre de usuario, difundió convocatorias para participar en rodadas, citando en puntos de reunión en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza y del Estado de México.

Fue así que identificaron las características de la motocicleta y del conductor, el cual se dirigió a calles de la alcaldía Venustiano Carranza, por ello implementaron un despliegue operativo con vigilancias fijas, móviles y discretas en distintas zonas.

Al realizar un patrullaje en la colonia Aquiles Serdán, sobre la avenida Oceanía, observaron la motocicleta a la que daban seguimiento y a un joven a bordo, quien manipulaba una pistola.

En una revisión preventiva, le hallaron:

31 bolsitas con un sticker color verde ,

, 20 de color negro y 44 transparentes, todas con marihuana ;

; 39 dosis de ketamina, y 56 envoltorios con metanfetamina.

El joven de 18 años fue detenido y trasladado al agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Vídeo Viral:

El pasado 20 de mayo se hizo viral un video en el que se observa a motociclista disparando al aire en Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo) en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El sujeto circulaba en una moto sin placas junto a una mujer.