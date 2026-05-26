Aprueba Congreso de la CDMX, Ley del Sistema Público de Cuidados de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la Ley del Sistema Público de Cuidados, con lo que se convierte en la primera entidad con un marco legal que reconoce, redistribuye y reduce el trabajo de cuidados, con un horizonte de 30 años para consolidar el sistema.

La nueva ley reconoce que más de tres millones de personas en la Ciudad de México requieren cuidados por etapa de vida, discapacidad o dependencia, y que el trabajo no remunerado de cuidados representa alrededor del 12% del PIB capitalino.

Con el argumento que las mujeres asumen cerca del 70% de esa carga, muchas veces en condiciones de aislamiento y sin ningún reconocimiento, los diputados locales destacaron la importancia de aprobar esta ley.

Establece derechos para quienes cuidan, obliga al gobierno a ampliar la infraestructura pública de cuidados hacia las periferias y crea el Sistema de Cuidados presidido por la Jefa de Gobierno.

Además, establece el derecho a recibir cuidados adecuados, accesibles, asequibles y de calidad, prestados en condiciones de dignidad, respeto y seguridad y también el derecho a brindar cuidados en condiciones del libertad, protección, reconocimiento y apoyo ya sea como persona cuidadora remunerada o no remunerada.

Al mismo tiempo, también reconoce el derecho al autocuidado, entendido como la capacidad de toda persona de atender su propio bienestar físico, mental, emocional y relacional, para lo cual contará con acceso a tiempo disponible e información suficiente.

Destaca que la prestación de los servicios de cuidado históricamente se han dado de forma desarticulada teniendo como resultado una cobertura insuficiente y desigual, sobre todo en zonas de alta marginación.

? ? El #CongresoCDMX aprobó el dictamen con modificaciones para expedir la Ley del Sistema de Cuidados de la #CDMX, iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, respaldada por los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso capitalino e... pic.twitter.com/n9ZJwR585O — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 26, 2026

Por lo que se propone disponer que los establecimientos destinados a la prestación de servicios de cuidado, con independencia de su naturaleza pública, privada o comunitaria, deberán apegarse a lo previsto por la ley cumpliendo con las obligaciones de permitir las visitas de verificación que realice la autoridad competente.

Ley incluye la infraestructura

En este contexto la legislación avalada determina que deberán crearse espacios y centros para el cuidado y el desarrollo lúdico; casas de día para la atención, acompañamiento, participación social, cultural y económica; casas de la salud; centros de atención y tratamiento no punitivo ni estigmatizante del consumo de sustancias psicoactivas; espacios de atención para mujeres libres y seguras; espacios de descanso para personas cuidadoras; comedores que entregarán alimentos saludables y asequibles y lavanderías populares.

También se consideran espacios para actividades, talleres y atención integral a las personas jóvenes; áreas de impartición de clases y proyectos deportivos, culturales,

artísticos y comunitarios; espacios para la promoción de la responsabilidad compartida de género en materia de cuidados; y espacios para la construcción de masculinidades participativas en el cuidado.

Finalmente, plantea que el presupuesto destinado a la prestación de servicios públicos de cuidado se incremente de forma progresiva, estableciendo la prohibición expresa de disminuir los montas presupuéstales que para tal fin se hayan previsto en el ejercicio anual inmediato anterior.

Con lo anterior, la iniciativa asegura garantizar que la Ciudad de México alcance la cobertura plena de estos servicios para los próximos treinta años, así como que el Sistema se construya conforme al principio de progresividad.