Fuga de agua potable en alcaldía Cuauhtémoc lleva más de 24 horas

Vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc lanzaron una alerta por un problema que, además de afectar la movilidad, representa un importante desperdicio de un recurso vital.

Mientras la Ciudad de México enfrenta temporadas de escasez de agua en distintas colonias, habitantes de Santa María la Ribera aseguran que miles de litros de agua potable se han perdido durante más de un día sin que la situación haya sido resuelta.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta denuncia que vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc hicieron y que ha generado preocupación entre quienes transitan por la zona.

Escasez de agua



Vecinos denuncian fuga de agua potable que lleva más de 24 horas sin ser atendida

Una fuga de agua potable registrada en la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, ha provocado el desperdicio de miles de litros de agua durante más de 24 horas, de acuerdo con denuncias realizadas por vecinos.

De acuerdo con la información dada a conocer por N+, la fuga se localiza sobre la calle Cedro, frente al número 137, en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Los habitantes de la zona señalaron que el agua brota desde los carriles centrales de la vialidad, donde incluso ya fue colocado un trafitambo para advertir a los automovilistas y delimitar el área afectada.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la medida únicamente sirve como señalización, ya que la fuga de agua potable continúa sin ser reparada pese a que, según la denuncia, lleva más de 24 horas activa.

Quienes viven y transitan por el lugar señalaron que es posible escuchar el flujo constante del agua, mientras miles de litros se continúan desperdiciando.

Además del impacto en el suministro del recurso, la fuga puede representar riesgos para la circulación vehicular y acelerar el deterioro del pavimento si no es atendida oportunamente.

La situación ha causado molestia entre los habitantes de Santa María la Ribera, quienes hicieron un llamado para que las autoridades correspondientes acudan al sitio y reparen la avería lo antes posible, evitando que el desperdicio de agua potable siga aumentando.

Ayuda por favor, tenemos ya 24 horas de está fuga de Agua, existen varios reportes SUAC2006264376791, en H2O 20260620-0516 atendió Sebastian Gonzalo, Reportado Folio :2026 06/20 -01-08 Fuga de Agua, Calle Cedro 137 Santa Maria La Ribera #BrigadaSEGIAGUA pic.twitter.com/aZy3Ij4mPP — Elsa (@Poohderosa) June 21, 2026

Cómo reportar fuga de agua potable

Si detectas una fuga de agua potable en la Ciudad de México, puedes reportarla a las autoridades para agilizar su atención.

Las principales opciones son:

Llamar a Locatel al 55 5658 1111 o al *0311 .

Realizar el reporte a través de la Línea H2O de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Utilizar la App CDMX , disponible para dispositivos móviles , donde es posible registrar incidencias relacionadas con servicios urbanos.

Acudir al área de atención ciudadana de la alcaldía correspondiente.

Al realizar el reporte es importante proporcionar la dirección exacta, referencias del lugar y, si es posible, fotografías o videos que permitan identificar con mayor facilidad la fuga.

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