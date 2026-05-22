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Colapsa barda sobre unidad del Transporte Público en el Centro Histórico

Hasta el momento las autoridades reporten cuatro personas heridas

Cae barda en unidad del transporte público
Cae barda en unidad del transporte público

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La tarde de este 22 de mayo se ha reportado el derrumbe de una barda en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Servicios de emergencia atienden el colapso de una estructura que cayó arriba de autos; ante este suceso se reportan cuatro lesionados. 

Se espera que las autoridades den más por menores de los incidentes

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