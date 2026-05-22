Hasta el momento las autoridades reporten cuatro personas heridas
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Colapsa barda sobre unidad del Transporte Público en el Centro Histórico
Por: Jazmín Rodríguez
La tarde de este 22 de mayo se ha reportado el derrumbe de una barda en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).
Servicios de emergencia atienden el colapso de una estructura que cayó arriba de autos; ante este suceso se reportan cuatro lesionados.
Se espera que las autoridades den más por menores de los incidentes.
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