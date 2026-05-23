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Línea 2 del Metro CDMX cerrará este fin de semana 10 estaciones

Adrián Rubalcava informó que el servicio se establecerá el lunes 25 de mayo

Línea 2 del Metro CDMX cerrará este fin de semana 10 estaciones

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Si piensas ir de paseo o de compras este fin de semana, será mejor que planees bien tu ruta, ya que el director del Metro Adrián Rubalcava anunció que habrá cierres en la Línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. 

En una publicación que hizo en su cuenta de X,  dijo que a partir de las 20:00 hrs de este sábado 23 de mayo, la Línea 2 dejará de operar en todas las estaciones que van de San Antonio Abad a Tasqueña.  

"A partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos", señaló Rubalcava.

RTP, al rescate de los ciudadanos

En el mensaje, Adrián Ruvalcaba anunció que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de Tasqueña a Pino Suárez, el cual no tendrá ningún costo.

El servicio provisional de RTP funcionará a partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y continuará a lo largo de todo el domingo.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

Las estaciones afectadas serán: 

  • Tasqueña
  • General Anaya
  • Ermita
  • Portales
  • Nativitas
  • Villa de Cortes
  • Xola
  • Viaducto
  • Chabacano
  • San Antonio Abad

Las modificaciones permanecerán hasta las 5:00 horas del próximo lunes 25 de mayo, cuando la red inicie su servicio.

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