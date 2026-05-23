Adrián Rubalcava informó que el servicio se establecerá el lunes 25 de mayo
Línea 2 del Metro CDMX cerrará este fin de semana 10 estaciones
Por: Jazmín Rodríguez
Si piensas ir de paseo o de compras este fin de semana, será mejor que planees bien tu ruta, ya que el director del Metro Adrián Rubalcava anunció que habrá cierres en la Línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.
En una publicación que hizo en su cuenta de X, dijo que a partir de las 20:00 hrs de este sábado 23 de mayo, la Línea 2 dejará de operar en todas las estaciones que van de San Antonio Abad a Tasqueña.
"A partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos", señaló Rubalcava.
RTP, al rescate de los ciudadanos
En el mensaje, Adrián Ruvalcaba anunció que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de Tasqueña a Pino Suárez, el cual no tendrá ningún costo.
El servicio provisional de RTP funcionará a partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y continuará a lo largo de todo el domingo.
¿Qué estaciones estarán cerradas?
Las estaciones afectadas serán:
- Tasqueña
- General Anaya
- Ermita
- Portales
- Nativitas
- Villa de Cortes
- Xola
- Viaducto
- Chabacano
- San Antonio Abad
Las modificaciones permanecerán hasta las 5:00 horas del próximo lunes 25 de mayo, cuando la red inicie su servicio.
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