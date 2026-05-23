Línea 2 del Metro CDMX cerrará este fin de semana 10 estaciones

Si piensas ir de paseo o de compras este fin de semana, será mejor que planees bien tu ruta, ya que el director del Metro Adrián Rubalcava anunció que habrá cierres en la Línea 2 que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Les informo que, para agilizar los trabajos de rehabilitación en Línea 2 del @MetroCDMX, a partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos.



El tramo de San Antonio Abad a... — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 23, 2026

En una publicación que hizo en su cuenta de X, dijo que a partir de las 20:00 hrs de este sábado 23 de mayo, la Línea 2 dejará de operar en todas las estaciones que van de San Antonio Abad a Tasqueña.

"A partir de mañana sábado a las 20:00 horas y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, la operación será únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos", señaló Rubalcava.

RTP, al rescate de los ciudadanos

En el mensaje, Adrián Ruvalcaba anunció que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindará servicio de Tasqueña a Pino Suárez, el cual no tendrá ningún costo.

El servicio provisional de RTP funcionará a partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo y continuará a lo largo de todo el domingo.

¿Qué estaciones estarán cerradas?

Las estaciones afectadas serán:

Tasqueña

General Anaya

Ermita

Portales

Nativitas

Villa de Cortes

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Las modificaciones permanecerán hasta las 5:00 horas del próximo lunes 25 de mayo, cuando la red inicie su servicio.