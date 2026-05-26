Desde el fin de semana hubo diálogo con la CNTE y sabían que no llegarían al Zócalo

El gobierno federal aseguró que desde el fin de semana informó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que no había condiciones para un plantón en la plancha del Zócalo capitalino e incluso hubo recorridos conjuntos.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública dieron a conocer que hoy se llevará a cabo una mesa de diálogo a las 12:00 horas en la Secretaría de Gobernación, con la participación de su titular, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el titular del ISSSTE, Martí Batres, así como con representantes de la CNTE, a fin de continuar la construcción de acuerdos mediante un intercambio respetuoso y directo.

Desde fin de semana hubo diálogo con la sección 22

Las dependencias indicaron que desde el fin de semana, se mantuvieron conversaciones con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para garantizar condiciones de seguridad, atención en casos de emergencia y protección de sus compañeros y compañeras en las manifestaciones y actividades que realizan desde ayer en la Ciudad de México.

Además, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de dicha sección, para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos. Por recomendación de protección civil, se les comunicó que representaba una situación de riesgo que se realizaran actividades con grandes grupos de personas en ese sitio, por lo que se les plantearon diversas alternativas de lugares.

CNTE.

Las dependencias indicaron que desde el fin de semana, se mantuvieron conversaciones con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Foto: Cuartoscuro

Asimismo, reiteraron que permanecen abiertos los canales institucionales para atender sus planteamientos, siempre en un marco de respeto, legalidad y búsqueda de consensos.