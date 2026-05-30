Te dejamos los horarios de marchas y cortes a la circulación por si piensas salir
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Marchas en la CDMX este 30 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?
Por: Pilar Mansilla
Este sábado 30 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.
COMUNIDAD NUDISTA
- Hora: 08:00 hrs.
- Lugar: Auditorio Nacional.
- Destino: Parque de la Amistad México–Azerbaiyán.
- Demanda: Marcha "¡Día al desnudo 2026!", para visibilizar el nudismo como filosofía, práctica y estilo de vida, así como promover la aceptación corporal y el respeto a la diversidad de cuerpos.
COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS "HASTA ENCONTRARLOS"
- Hora: 10:00 hrs.
- Lugar: Ángel de la Independencia.
- Destino: Zócalo Capitalino.
- Demanda: 16ª Marcha Nacional contra la desaparición forzada de personas, para exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas y castigo a los responsables.
Ahora ya lo sabes, toma en cuenta esta información para agendar con tiempo tus salidas.