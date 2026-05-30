Marchas en la CDMX este 30 de mayo de 2026. ¿Dónde y a qué hora habrá?

Este sábado 30 de mayo de 2026 se prevén dos marchas en la Ciudad de México. Es importante estar informado para poder planificar tus traslados y evitar contratiempos.

COMUNIDAD NUDISTA

Hora: 08:00 hrs.

08:00 hrs. Lugar: Auditorio Nacional.

Auditorio Nacional. Destino: Parque de la Amistad México–Azerbaiyán.

Parque de la Amistad México–Azerbaiyán. Demanda: Marcha "¡Día al desnudo 2026!", para visibilizar el nudismo como filosofía, práctica y estilo de vida, así como promover la aceptación corporal y el respeto a la diversidad de cuerpos.

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS "HASTA ENCONTRARLOS"

Hora: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Lugar: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Destino: Zócalo Capitalino.

Zócalo Capitalino. Demanda: 16ª Marcha Nacional contra la desaparición forzada de personas, para exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas y castigo a los responsables.

Ahora ya lo sabes, toma en cuenta esta información para agendar con tiempo tus salidas.