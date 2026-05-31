Otra megafuga en Iztapalapa afecta más de 10 viviendas y comercios

La madrugada de este sábado 30 de mayo una fuga de agua en un tubo de 49 pulgadas, se salió de control, ocasionando una megafuga de agua potable en la alcaldía Iztapalapa, lo cual ocasionó inundaciones, encharcamientos, deterioro y pérdida de pertenencias en varios comercios y viviendas.

La fuga ya había sido reportada por vecinos y se encontraba en reparación por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desde el martes pasado en la calzada Ermita, Iztapalapa y la calle Emiliano Zapata de la colonia Santa Cruz Meyehualco.

En una de las viviendas el nivel del agua por causa de la megafuga, logró alcanzar medio metro de altura. Este domicilio se encontraba en la esquina de la calle Benito Juárez, donde el agua escurrió sobre la vialidad en declive hasta la zona donde habitan 3 familias y operan: un salón de fiestas, una casa de empeño y un comercio de antojitos.

El nivel de agua rondó los 50 centímetros

También se vieron afectados un restaurante de mariscos y un estudio fotográfico establecidos sobre la calzada. En las viviendas, el agua subió poco menos de 50 centímetros, lo suficiente como para estropear refrigeradores, lavadoras, estufas, enseres y otras pertenencias. En la antojería, deterioró el mobiliario de la cocina.

Esta madrugada trabajadores de @SEGIAGUA concluyeron la reparación de la fuga en la línea de agua potable en Ermita Iztapalapa.

Más tarde, personal de la alcaldía tendrá jornada de levantamiento de enseres dañados en tres domicilios. pic.twitter.com/h51e9gcCmb — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) May 31, 2026

Al respecto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz comunicó por medio de sus redes sociales que "la fuga ya fue controlada, se limpiaron casas, comercios y calles afectadas". Aseveró también, que algunas enfermeras visitaron domicilios para atender a los afectados si fuera necesario.

Actualización: Ya se concluyó la reparación de la tubería que causó la fuga

Al cierre de la redacción de esta nota, la cuenta de X de la Alcaldía Iztapalapa, informó que durante la madrugada de este domingo, trabajadores de Segiagua "concluyeron la reparación de la fuga en la línea de agua potable en Ermita Iztapalapa"

Según lo reportado, más tarde en este domingo, personal de la alcaldía tendrá jornada de levantamiento de enseres dañados en tres domicilios.