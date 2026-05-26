Fallece docente de la Sección 22 durante plantón de la CNTE en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre el fallecimiento de un docente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), ocurrido durante el primer día del plantón magisterial en la capital del país.

El maestro, de 44 años de edad, había arribado durante la madrugada del lunes junto con el contingente de Oaxaca y permanecía en el campamento instalado en inmediaciones del Centro Histórico, luego de participar en las movilizaciones realizadas por integrantes de la CNTE.

De acuerdo con la SSC, policías capitalinos que realizaban recorridos de seguridad sobre la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, fueron requeridos debido a que un hombre se encontraba inconsciente dentro del campamento de los maestros.

Ya no contaba con signos vitales

Tras el reporte, los uniformados solicitaron de inmediato los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes diagnosticaron ausencia de signos vitales, con etiología a determinar y con el antecedente preliminar de un posible infarto agudo al miocardio.

CNTE.

De manera preliminar, se presume que el docente habría sufrido un paro cardiaco mientras permanecía en el plantón magisterial. Foto: Cuartoscuro

De manera preliminar, se presume que el docente habría sufrido un paro cardiaco mientras permanecía en el plantón magisterial.

La dependencia capitalina indicó que la representante sindical de la Delegación DI29 proporcionó los datos de identificación del maestro fallecido.

De los hechos se dio conocimiento al Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar oficialmente las causas de la muerte.